Beyoncé compete (outra vez) pelo maior prémio dos Grammys que nunca ganhou

Os Grammys vão ser entregues este domingo em Los Angeles, numa celebração que irá homenagear o melhor da música norte-americana, e ao mesmo tempo assinalar a tragédia dos incêndios florestais mortais que assustaram um dos centros da indústria musical.

Beyoncé vai concorrer ao principal prémio, o de álbum do ano, com o seu disco country Cowboy Carter. A cantora superstar nunca ganhou o troféu de melhor álbum, apesar de ter conquistado 32 Grammys ao longo da sua carreira, mais do que qualquer outro músico. Também na corrida para álbum do ano estão as estrelas planetárias Taylor Swift, por The Tortured Poets Department, e Billie Eilish, por Hit Me Hard and Soft, além de Jacob Collier, André 3000, Sabrina Carpenter, Charli XCX e Chappell Roan.

A cerimónia será transmitida em directo pela CBS a partir das 20h (1h de Lisboa) a partir da Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles. O comediante sul-africano Trevor Noah volta a ser o anfitrião da transmissão, que será em parte uma gala de entrega de prémios e em parte um espectáculo de angariação de fundos para músicos e outras pessoas afectadas pelos recentes incêndios. Centenas de pessoas do sector da música encontram-se entre os que perderam as suas casas na catástrofe.

"Está a ser um pouco difícil conseguir arrancar, mas começo a pensar que vai ser possível", disse Paul Grein, editor da área dos prémios da revista musical Billboard. Com os incêndios sob controlo, "as pessoas podem respirar um pouco e expressar gratidão e alívio por termos conseguido ultrapassar isto".

Billie Eilish e os nomeados ao Grammy de melhor novo artista, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Benson Boone e Teddy Swims, estão entre os artistas programados para a noite. O espectáculo incluirá uma homenagem a Quincy Jones, o prolífico produtor musical falecido em Novembro.

Nos Grammys do ano passado, o rapper Jay-Z, marido de Beyoncé, argumentou que os votantes não prestaram até hoje o reconhecimento devido aos artistas negros, incluindo a sua mulher. Os vencedores dos Grammys são escolhidos pelos 13 mil cantores, compositores, produtores, engenheiros e outros profissionais que integram a Academia Fonográfica dos Estados Unidos. "Não quero envergonhar esta jovem, porque ela tem mais Grammys do que toda a gente, mas nunca ganhou o álbum do ano. Por isso, mesmo segundo os vossos próprios critérios, isto não funciona", disse Jay-Z no palco.

Cowboy Carter foi visto por especialistas e fãs como uma recuperação e uma homenagem ao legado negligenciado dos negros americanos na música e na cultura country. Tornou-se o primeiro álbum de uma mulher negra a chegar ao primeiro lugar da tabela Billboard Top Country Albums, quando foi lançado na Primavera passada. No entanto, o álbum de Beyoncé foi desprezado pelos votantes dos Country Music Awards nas suas nomeações em Setembro.

Beyoncé lidera com 11 nomeações

A nomeação de Cowboy Carter é a quinta de Beyoncé na categoria de álbum do ano. Swift ganhou já ganhou quatro vezes, incluindo no ano passado, com Midnights, estabelecendo um recorde na categoria.

Beyoncé lidera as nomeações para os Grammys deste ano com 11 indicaações, seguida de Billie Eilish, Charli XCX, Kendrick Lamar e Post Malone, com sete nomeações cada. Taylor Swift recebeu seis nomeações e irá apresentar um dos prémios da noite.

As outras nomeações de Beyoncé para os Grammys incluem disco e canção do ano, pelo single Texas hold 'em. Os concorrentes à canção do ano, um prémio para compositores, são Billie Eilish, por Birds of a feather, Sabrina Carpenter por Please please please, e Chappell por Good luck, babe!. Na categoria de disco do ano, os nomeados incluem Espresso, de Sabrina Carpenter, e o dueto de Taylor Swift com Post Malone, Fortnight.

Pode consultar aqui a lista completa dos nomeados.