Pêlo do urso-polar poderá conter segredo para substituir os químicos “eternos”

Pêlo branco, pele cheia de pregas, garras afiadas. Os ursos-polares parecem estar perfeitamente adaptados ao seu habitat gelado no Norte. Agora, os investigadores descobriram que os ursos têm outra adaptação ao Árctico: pêlo gorduroso. É uma característica inesperada que, surpreendentemente, poderá ajudar os cientistas a encontrar alternativas aos químicos “eternos”, uma classe de compostos amplamente utilizada que está ligada a uma série de problemas de saúde nas pessoas.

É uma substância oleosa segregada por glândulas na pele dos ursos-polares que ajuda a evitar que o seu pêlo adira ao gelo e à neve em temperaturas negativas, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira.

A capacidade anticongelante dos seus pêlos naturalmente gordurosos rivaliza com a de algumas das mais avançadas fibras manufacturadas revestidas com esses produtos químicos, que são utilizadas para repelir o óleo, o calor, a água e o gelo.

Ao recriar a capacidade dos ursos para resistir ao gelo, os investigadores esperam desenvolver alternativas mais saudáveis a estes produtos químicos tóxicos. “Se o fizermos da forma correcta, temos a possibilidade de os tornar amigos do ambiente”, afirmou Bodil Holst, investigadora da Universidade de Bergen, na Noruega, co-autora do estudo publicado na revista Science Advances. “Neste caso, essa é certamente a inspiração.”

“Como é que isto é possível?”

Enquanto física, Holst não costuma pensar nos ursos-polares. Há cerca de cinco anos, contudo, ao ver um programa de televisão alemão que mencionava estes animais do Árctico, ficou a pensar como é que o seu pêlo conseguia manter-se livre de gelo, mesmo depois de mergulhar na água.

A sua pele escorregadia é uma enorme vantagem enquanto caçadores. Os ursos-polares espreitam perto de buracos no gelo marinho até que uma foca apareça e - zás! - apanham a sua próxima refeição. A capacidade dos ursos de deslizarem sobre o abdómen, com uma fricção mínima entre o pêlo e o gelo, ajuda a evitar que as focas dêem por isso. Os inuítes faziam sandálias usando peles de urso-polar para se deslocarem em silêncio quase total sobre o gelo.

“Pensei: ‘Bem, isto é fascinante. Como é que isto é possível?’”, diz a investigadora. Holst reuniu então uma equipa de cientistas para resolver o mistério. “Quando se diz a palavra mágica ‘ursos-polares’”, disse ela, “toda a gente quer participar”.

Para testar a resistência do pêlo dos animais ao gelo, os investigadores congelaram blocos de gelo com amostras de pêlo de urso-polar lavado e não lavado, bem como cabelo humano preso a um couro cabeludo sintético, e equipamento de esqui que contém substâncias perfluoroalquiladas​, também conhecidas como PFAS (os tais químicos “eternos”). Um dos investigadores, Julian Carolan, utilizou o seu próprio cabelo para a experiência.

[O estudo] oferece ideias e inspirações para o desenvolvimento de materiais de origem natural e fornece uma solução para um problema de longa data Manish Tiwari

“Não foi muito agradável de fazer”, afirma Carolan, estudante de doutoramento e primeiro autor do artigo. “Tive de deixar o meu cabelo ficar muito oleoso durante uma semana, o que não me ficou muito bem. Depois rapei-o todo o mais próximo possível do couro cabeludo, o que foi difícil devido à oleosidade. Isto também me deixou com a cabeça careca no mês frio de Janeiro, no ano passado.”

Uma solução elegante

O pêlo oleoso do urso e o equipamento de esqui carregado de PFAS resistiram a aderir ao gelo, em comparação com amostras de cabelo humano oleoso e pêlo lavado sem a sua gordura. Uma análise química revelou que a gordura no pêlo dos ursos – uma substância a que os cientistas chamam sebo – contém uma mistura de colesterol e outros lípidos que a distinguem do sebo encontrado noutros mamíferos.

É essa receita única que faz com que o pêlo dos ursos-polares resista à aderência do gelo.

O novo estudo “confirma o que todos nós que lidamos com ursos já sabíamos”, afirma Geoff York, um biólogo da organização de conservação não lucrativa Polar Bears International, que não esteve envolvido no estudo. “Quando os colocamos no chão e estão sedados em segurança, eles estão incrivelmente secos.” Até agora, “não conhecíamos o mecanismo” por detrás da sua capacidade de resistir ao gelo, acrescenta.

É claro que não é possível obter quantidades significativas de sebo dos ursos-polares, que estão ameaçados de extinção devido ao aumento das temperaturas e à diminuição do gelo marinho. Mas agora que os investigadores conhecem a fórmula por detrás da gordura dos ursos-polares, esperam conceber revestimentos sem PFAS feitos com ingredientes semelhantes.

Foto Um urso polar no Parque de Vida Selvagem em Kincraig, na Escócia Russell Cheyne/Reuters

A descoberta “oferece ideias e inspirações para o desenvolvimento de materiais de origem natural e fornece uma solução para um problema de longa data do congelamento sem causar danos”, afirmou Manish Tiwari, professor de nanoengenharia na Universidade College London, no Reino Unido, e co-autor do estudo.

Com fortes ligações entre os átomos de carbono e de flúor, os PFAS têm sido utilizados para fabricar panelas antiaderentes, vestuário resistente à água, embalagens de alimentos, fio dental e uma variedade de outros produtos. Mas há cada vez mais provas que sugerem que muitos PFAS representam riscos de cancro, infertilidade e outros problemas de saúde para as pessoas, mesmo a baixos níveis de exposição. Estas substâncias são apelidadas de químicos “eternos” uma vez que persistem durante anos no ambiente.

Mesmo que uma aplicação prática esteja a anos de distância, Holst, a física que concebeu o projecto de investigação, está satisfeita por ter estudado um animal tão querido. “Estou muito contente por ter conseguido descobrir algo de novo sobre os ursos polares”, disse. “Não estava à espera desta.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post