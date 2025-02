Alterações climáticas agravam risco de cheias em Moçambique, mas não explicam tudo

Jorge Raul baixa-se para apanhar a água que inundou a sua casa em Maputo, capital de Moçambique. É uma tarefa difícil, que se torna ainda mais árdua porque não é a primeira vez. Cobertores e tapetes são pendurados para secar no exterior da casa, com paredes cor-de-rosa salmão que se reflectem na água verde estagnada que a rodeia. “Estou a lutar para tirar esta água da minha casa, mas dentro de alguns dias pode voltar a chover e terei de voltar ao mesmo", lamenta o homem de 46 anos, carregando dois baldes cheios de água.

O bairro de Hulene A, nos subúrbios de Maputo, está a sofrer o impacto de dois ciclones consecutivos que, em conjunto, mataram mais de 130 pessoas em todo o país nos últimos meses.

Moçambique surge em algumas análises do Banco Mundial entre os dez países “mais vulneráveis a nível global” ao impacto das alterações climáticas. Analistas dizem que as finanças públicas com pouca capacidade e infra-estruturas deficientes fazem com que as inundações frequentes se tornem um desafio particularmente difícil de enfrentar.

A fragilidade das finanças públicas tem aumentado nos últimos anos. Para isso contribuíram os atrasos nos planos de desenvolvimento dos enormes campos de gás no Norte do país, devido aos ataques violentos de grupos de inspiração islâmica, grandes deslocações de pessoas ou a crise alimentar.

As condições meteorológicas extremas e os meses de protestos reprimidos com grande violência após a eleição presidencial contestada também afectaram a economia.

"Um perigo mortal"

Raul contou que tinha enviado dois dos seus filhos para viver com o seu irmão numa zona diferente da cidade, por estar preocupado que pudessem contrair doenças devido à água estagnada. Teria enviado os quatro para fora dali, se o seu irmão tivesse espaço.

Aida Lúcio, que também vive em Hulene A, contou que ela e a sua filha tinham acabado de recuperar de um ataque de malária, que atribuiu aos mosquitos que andam pelo seu bairro, atraídos pela água estagnada.

O seu vizinho mudou-se - e ela também o faria, se pudesse pagar, garante a mulher de 35 anos. "Estamos a correr um perigo mortal", afirma.

Impacto maior do que o previsto

O ciclone Chido matou 120 pessoas em Moçambique em Dezembro, e a este seguiu-se o ciclone Dikeledi, em meados de Janeiro, que matou mais 11 pessoas, de acordo com o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

Moçambique está a preparar-se para ter mais chuvas este ano, devido ao fenómeno meteorológico La Niña, que envolve o arrefecimento da água à superfície no oceano Pacífico e tem efeitos um pouco por todo o planeta, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Foto Uma estrada ruiu e a única maneira de atravessar é passar pela lama, após passagem do ciclone Idai, em 2019 Daniel Rocha

O INGD previa que cerca de 76 mil pessoas em mais de 30 bairros de Maputo poderiam enfrentar inundações na actual estação das chuvas. Mas cerca de 250 mil pessoas foram afectadas pelo ciclone Dikeledi, incluindo as que morreram e as 1200 que foram obrigadas a abandonar as suas casas, informou o INGD. O Governo abriu quatro abrigos para alojar quem ficou sem casa.

Sem dinheiro suficiente

Receia-se que as autoridades não disponham de dinheiro suficiente para satisfazer a procura das pessoas afectadas pelos fenómenos meteorológicos extremos. O INGD disse que tinha um "buraco" no valor de nove mil milhões de meticais (cerca de 137 milhões de euros) no fundo do Plano de Contingência – o financiamento que recebe do Estado e dos doadores internacionais para fazer face a emergências nacionais – para enfrentar as despesas que prevê ter durante esta estação das chuvas.

Face à falta de ajuda, os habitantes de Hulene A estão a tentar resolver os problemas pelas suas próprias mãos. Estão a abrir valas para conduzir a água para bacias de retenção naturais – áreas de terreno muito baixo onde não há casas –, embora isso não seja suficiente para limpar o bairro, disse Carlos Serra Jr, director da organização não-governamental Repensar.

Os ciclones também agravaram a situação na vizinha Magoanine, um bairro que continua a debater-se com as consequências de uma inundação de 2023.

Na sequência dessa inundação, Emília Cardoso vive há dois anos num centro de acolhimento. Queixa-se de que o centro não tem comida e casas de banho suficientes para todos os residentes e espera poder regressar a casa um dia. “É difícil viver aqui”, lamenta a mulher de 51 anos.

Quando contactado pela Thomson Reuters Foundation, um funcionário do comité de gestão de catástrofes de Magoanine declarou que disponibilizaria comida a todas as famílias daquele abrigo dentro de alguns dias.

Soluções que não resolvem o problema

Até agora, as autoridades municipais têm estado a instalar pequenas motobombas em Magoanine para bombear a água para um pequeno rio próximo. Dentro de um mês, deslocarão a operação de bombagem para Hulene A.

As organizações ambientais querem que as autoridades construam um sistema de drenagem mais eficaz para canalizar as águas pluviais para o oceano Índico, que fica a menos de 15 quilómetros de distância.

Maputo precisa urgentemente de uma protecção ambiental muito rigorosa Carlos Serra Jr., da ONG Repensar

Borges José da Silva, director executivo da Empresa Municipal de Saneamento e Drenagem de Maputo, garante que a maioria das famílias desalojadas pelas cheias de 2023 poderá regressar às suas casas em Magoanine dentro de um mês. A demora deve-se a ter sido necessário construir um novo sistema de canalização, explica.

“Vamos bombear a água e criar uma bacia de retenção. Provavelmente, dentro de 30 dias haverá condições para as famílias regressarem às suas casas", afirma Borges da Silva.

Protecção ambiental mais rigorosa

Mas Carlos Serra Jr., da Repensar, considera que essas medidas não conseguirão resolver as causas subjacentes das inundações frequentes, como o mau planeamento e a ocupação ilegal ao longo dos cursos de água naturais.

Segundo o responsável da ONG, o Governo concede licenças de construção sem considerar o plano municipal de estrutura urbana elaborado em 2008, que detalha as zonas de importância climática e ambiental. “Se o município accionar hoje motobombas, pode funcionar durante um tempo, mas não sabemos o que pode acontecer amanhã”, avisa.

“Maputo precisa urgentemente de uma protecção ambiental muito rigorosa e todos temos de intervir, para corrigir os muitos erros que foram cometidos ao longo da história”, disse o ambientalista.

Junto do ministério que supervisiona a terra e o ambiente, não foi possível obter um comentário. Foi dito à Reuters que estava a ser criado um novo ministério, como parte do plano de reestruturação do novo Governo após as eleições, que prolonga o domínio do partido Frelimo, no poder há meio século.

O presidente Daniel Chapo tomou posse a 15 de Janeiro, após as eleições de 9 de Outubro de 2024, que a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia considerou nesta sexta-feira terem sido marcadas por “irregularidades e discrepâncias em diferentes fases que afectam a integridade do processo e dos resultados eleitorais”.