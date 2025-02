Número de alunos que terminou o secundário em três anos diminuiu

O número de alunos a concluir o ensino secundário sem chumbos diminuiu no ano lectivo 2022/ 2023 face ao anterior. Se em 2021/ 2022 um universo de 80% dos alunos terminava o percurso escolar obrigatório em três anos (ou seja, num percurso sem retenções) em cursos científico-humanísticos, no ano seguinte essa percentagem baixou para os 77%. De acordo com o relatório da Direcção-Geral de Estatística da Educação e Ciência (DGEEC) de Janeiro, noticiado este sábado pelo Jornal de Notícias e consultado pelo PÚBLICO, se olharmos apenas para os alunos com apoios do Estado a taxa foi de 69%. São oito pontos percentuais de diferença.

Dos alunos com apoios do Estado, apenas 64% dos beneficiários do escalão A conseguiu concluir o ensino secundário sem qualquer retenção (uma diminuição de três pontos percentuais face ao ano anterior). Já a diferença é menor quando comparada a percentagem de alunos não beneficiários de acção social escolar e a de alunos com escalão B que tem um percurso sem chumbos, fixando-se em 77% e 74%, respectivamente.

Os dados da DGEEC dão conta que a taxa de conclusão dos cursos científico humanísticos, que concentram a maioria dos estudantes do Secundário, tem vindo a aumentar paulatinamente nos últimos oito anos (em 2014/ 2015 era de 55%). Porém, o ano de 2022/ 2023 trouxe uma diminuição de três pontos percentuais face ao anterior. Globalmente, houve um acréscimo de 22 pontos percentuais desde 2014.

Ainda no que respeita aos cursos científico humanísticos, a percentagem de alunos que tem um percurso sem retenções é maior nos que frequentam o curso de Ciências e Tecnologias (79%). O mesmo acontece com as raparigas: oito em cada dez alunos do sexo feminino terminam o secundário em três anos, um universo que desce para 7,3 no caso dos rapazes.

Geograficamente, os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino no Norte (83%), sobretudo os que estejam abrangidos pela Comunidade Intermunicipal do Ave (89%), têm taxas mais elevadas de conclusão do ensino secundário no tempo esperado.

Por natureza do estabelecimento de ensino, é nos privados que se verificam taxas mais elevadas de conclusão do ensino secundário sem retenções: 89% face aos 75% de alunos que frequentaram estabelecimentos de ensino de públicos.

Quanto à nacionalidade dos estudantes dos cursos científico humanísticos, a taxa de conclusão foi maior para os alunos de nacionalidade portuguesa (78%), seguidos dos alunos provenientes da China (74%) e Ucrânia (58%).

Já no ensino profissional, 70% dos alunos concluiu o ensino secundário sem chumbos (menos sete pontos percentuais face aos que frequentam cursos científico humanísticos), sendo a área da Saúde aquela onde mais alunos conseguiram terminar a escolaridade obrigatório sem retenções (79%).

Os alunos carenciados são, à semelhança do que sucede nos cursos científico humanísticos, os que têm taxas mais baixas de conclusão do ensino secundário no tempo esperado: no caso dos beneficiários de escalão A a estudar em cursos profissionais, 61% dos estudantes terminou o secundário em três anos, considerando apenas estabelecimentos de ensino públicos; já nos alunos com escalão B esse universo sobe para 70%; e nos alunos não beneficiários de qualquer apoio do estado, essa percentagem fixou-se em 69% do total.