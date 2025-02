Hospitais querem aumentar capacidade para internar doentes nas suas casas. Em 2024, 11.500 doentes foram tratados em casa

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a trabalhar para aumentar o número de camas disponíveis e permitir que mais utentes possam receber cuidados hospitalares em casa durante este ano. É o caso dos dois maiores hospitais do país –​ o Santa Maria, em Lisboa, e o São João, no Porto –, que tencionam, cada um, passar das actuais 12 camas para 15. A coordenação nacional da hospitalização domiciliária pretende que as duas unidades hospitalares do país que ainda não disponibilizam este serviço (Braga e Vila Franca de Xira) aos doentes o implementem ainda em 2025, estando já a decorrer trabalhos nesse sentido.

