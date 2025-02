Federação dos Médicos diz ser alheia à vida interna de sindicatos

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) é "alheia à vida interna de cada sindicato" e recusa ter uma "agenda político-partidária" como referido pelos membros demissionários do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, disse este sábado a sua presidente.

"A Fnam, acima de tudo, é alheia à vida interna de cada sindicato e não tem nenhuma agenda político-partidária", afirmou Joana Bordalo e Sá.

Em causa está a demissão colectiva de seis membros da direcção do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), afecto à Fnam, noticiada este sábado pelo PÚBLICO.

A demissão surge "contra o que consideram ser uma gestão sindical em função de agendas partidárias, pouco transparentes e contra a banalização do direito à greve, sem que delas tenham resultado quaisquer ganhos negociais para os médicos", escrevem numa carta onde apresentam a demissão.

Joana Bordalo e Sá, que falava à Lusa à margem da reunião do Conselho Nacional da Fnam, afirmou que os seis membros "não participam há anos nas reuniões e decisões estratégicas" do SMZS e têm funcionado "como força de bloqueio".

"Alguns [dos membros demissionários] pertencem a lojas maçónicas que são poderosas e percebemos que há aqui todo um lobby com apoio nos bastidores do próprio Governo que tenta infiltrar e assumir o poder dentro das estruturas sindicais", acusou.

A dirigente assinalou ainda que irá existir um processo eleitoral no SMZS, como solicitado pelos demissionários, e que as questões terão de ser resolvidas internamente, apesar das "declarações pouco éticas" que foram tornadas públicas.

"A Fnam não tem qualquer tipo de responsabilidade sobre a vida interna dos seus sindicatos, nem sobre o que se está a passar, mas não enveredamos por lutas políticas lideradas por organizações obscuras", acrescentou.

Ouvida pelo PÚBLICO, a actual direcção do sindicato afirmou tratar-se de "acusações infundadas" e acusou os membros demissionários de "uma tentativa de bloqueio da acção sindical".

O Conselho Nacional da Fnam reuniu este sábado no Hotel Tuela Porto e no encontro foram discutidos vários temas, como a defesa do trabalho médico e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a direcção executiva do SNS, o acordo colectivo de trabalho e "as trapalhadas" do Ministério da Saúde, tutelado por Ana Paula Martins.