Demissões no sindicato dos médicos da zona sul: críticas à “banalização da greve” e “agendas partidárias”

Seis elementos da direcção do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), afecto à FNAM, batem com a porta com críticas severas aos actuais dirigentes. Reclamam eleições e organizam lista alternativa.

Seis elementos da direcção do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), entre os quais, Mário Jorge Neves – que no passado já esteve na direcção da Federação Nacional do Médicos (FNAM) –, apresentaram a sua demissão contra o que consideram ser uma gestão sindical em função de “agendas partidárias”, pouco transparentes e contra a “banalização do direito à greve, sem que delas tenham resultado quaisquer ganhos negociais” para os médicos. A actual direcção diz que se tratam de "acusações infundadas" e dispara contra os demissionários acusando-os de uma "tentativa de bloqueio da acção sindical".