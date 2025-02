O bom de estar de volta

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Depois de mais de um mês no Brasil, regresso feliz para Portugal. De volta a Lisboa, onde me sinto em casa. E quais serão minhas primeiras andanças por aqui? Vou pensar que sou turista e escolher alguns lugares para passear. O primeiro destino será um de meus jardins favoritos, o Jardim do Torel. Conhece?

Se quiser fugir das ladeiras, uma dica é pegar o ascensor do Lavra, ali no Largo da Anunciada, esquina com a rua das Portas de Santo Antão. Esse, aliás, é o elevador mais antigo de Lisboa, em funcionamento desde 1884.

O Jardim do Torel é, para mim, o mais bucólico da cidade, e tem um miradouro de onde é possível ver uma parte do Rio Tejo e do Arco da Rua Augusta. O jardim está localizado numa região de casarios e palacetes bonitos, e é vizinho do Campo dos Mártires da Pátria, por onde também vale a pena caminhar.

Depois de apreciar a tranquilidade e a beleza do jardim, a ideia é você descer a pé as escadarias em direção à Avenida da Liberdade, e passar pela piscina de concreto que já virou praia no verão de Lisboa.

Eu já estava com saudade das caminhadas e da calmaria da cidade. Quem vive aqui pode achar que Lisboa é agitada, mas é uma paz, se comparada ao Rio de Janeiro, onde há gente por todo lado e trânsito sem fim. Estava com saudade do Rio, mas não tenho mais paciência para a perda de tempo ao circular de carro pela capital carioca.

Que maravilha voltar a caminhar tranquilamente pelas ruas, sem a preocupação de olhar para os lados com receio de que alguém possa levar a bolsa ou o celular. Vou aproveitar e conferir os saldos nas lojas, já que, no Rio, os preços das roupas e calçados não estavam nem um pouco convidativos, apesar das liquidações de janeiro.

Vou matar a saudade da Rua do Carmo, das lojas antigas, da imagem das ruínas do antigo convento no alto, de comer uma posta generosa de bacalhau e de beber um bom vinho português. Você hoje encontra mais variedades de rótulos portugueses no Brasil, principalmente dos vinhos do Alentejo, o problema é o quanto se paga por eles.

Meu passeio termina com uma caminhadinha até o Rio Tejo para apreciar o céu azul e os casarios coloridos entre Alfama e o Castelo de São Jorge.

Pronto, já me sinto de volta e feliz por ter decidido morar aqui. Sensação que logo me remete àquela antiga canção: “cheira bem, cheira a Lisboa”!