Os sons de Lisboa que ecoam de seus miradouros e fazem imigrantes escutar a cidade

Os miradouros de Lisboa serviram de inspiração ao músico paraibano Ely Janoville, 30 anos, que escreveu 37 partituras musicais, as quais compuseram a tese de doutorado apresentada na Escola Superior de Música (ESML), do Instituto Politécnico de Lisboa. Para o artista, que mora na capital portuguesa há três anos, a obra foi realizada considerando “a perspectiva do imigrante na cidade de Lisboa, sob a ótica musical”.

Durante cerca de duas horas, com a presença de artistas renomados como Alceu Valença, o músico e compositor John Douglas, a musicista Rita Silva e a cantora Madu, Janoville retratou seu entendimento acerca dos sons da capital portuguesa, especialmente a partir dos miradouros da cidade. “Os miradouros são fontes criativas para uma escrita artística, lugares prazerosos e pontos focais para escutar a cidade”, descreve.

Com o extenso título de Como eu sei que estou compondo? Reflexões sobre a filosofia do criar e a influência da cidade sobre a escrita e a criatividade, o músico brasileiro arrancou aplausos de uma plateia sintonizada com os sons revelados na tese. Acompanhado do conjunto ClusterLab Ensemble, da própria Escola de Música, regida pelo maestro Carlos Marecos, também seu orientador do curso e diretor artístico do espetáculo, o brasileiro contou com um sintetizador modular, tocado por Iris Bramberger.

Vale salientar que o equipamento foi inteiramente montado por Janoville, que participou de um workshop para aprender a construí-lo. “Comprei as partes do sintetizador e montei o equipamento. Mas, antes, tive de fazer um curso para conseguir terminar e fazer funcionar”, conta.

O músico brasileiro fez graduação em violão clássico pela Universidade de Brasília (UnB), sob a coordenação do professor Eustáquio Grilo, e mestrado em composição para violão com o professor Flavio Santos Pereira, pela mesma instituição. Ele concluiu os estudos com o doutorado na ESML. Inicialmente, ele iria apenas estudar em Lisboa, mas, ao tomar conhecimento das atividades culturais da cidade, assumiu a coordenação do Bloco da Palhinha Maluca e a direção musical da cantora Madu.

Caminhos pelos miradouros

O primeiro dos miradouros abordados por Janoville na tese não consta no histórico de Lisboa. Trata-se do Léguas (relativo a distâncias marítimas), quando ocorre a decolagem aérea do aeroporto e do alto se vê a dimensão do mar ao largo da capital portuguesa. Para esse “miradouro”, ele elaborou uma peça para violão e sintetizador modular, dedicada a Marcella Kehl, sua esposa.

O segundo miradouro, o da Penha de França, com música para violão, sintetizador modular e ensemble, é dedicado ao artista Renato Rocha Lima. Janoville apresentou ainda partituras sobre os miradouros da Nossa Senhora do Monte e de São Pedro de Alcântara, ambas para violão, sintetizador modular e ensemble, dedicadas aos artistas Beatriz Coelho e Jennifer Bueno. Por fim, o Miradouro de Santa Catarina, com música para o artista Heron Nogueira. Todos os homenageados são artistas amigos do doutorando.

Para explicar sua tese, Janoville usou de situações concretas do cotidiano até divagações artísticas próprias de sua caminhada. “Muitas vezes, a escuta molda o cotidiano e o afirma das mais variadas maneiras: como horários ou atividades, sejam sinos de igreja, sinais de escola ou a vizinha a cantar cantigas tradicionais”, destaca.

Para ele, torna-se necessário “deixar-se afetar pela cidade e percebê-la como uma paisagem sonora em constante mutação e com diferentes afinamentos para poder vivenciá-la de maneira construtiva, tátil e real”. O pernambucano se considera “um poço sem fundo de referências da música regional, que parte do sertão do Nordeste brasileiro”, com seu estudo enraizado nas manifestações populares e de seus mestres e tocadores mais ancestrais.

O músico observa que a cidade monta-se como um objeto sonoro vivo e em constante mutação e é nessa mutação que se participa como ouvinte e co-criador de uma paisagem peculiar. "Lisboa, nesse sentido, torna-se uma cidade única, onde, por uma caminhada breve, o ouvinte depara-se com múltiplas experiências sonoras, capazes de moldar seus instintos e afinar suas respostas de vivência em uma metrópole europeia. E é nesse ambiente de busca e escuta que a tese é baseada”, finaliza.

Os miradouros de Lisboa que fizeram parte da tese do músico brasileiro > Miradouro da Penha de França: Fica ao lado da igreja de mesmo nome, que começou a ser construída em 1597. Com destaque para o Alto de São João e para os bairros de Olivais, Chelas e Marvila. Miradouro Nossa Senhora do Monte: Situado junto à Ermida de Nossa Senhora do Monte, fundada em 1147. De lá, é possível observar o Castelo de São Jorge, parte da Baixa de Lisboa e do Parque Florestal de Monsanto. Miradouro de São Pedro de Alcântara: Fica no Jardim António Nobre, com vista para a colina do Castelo de São Jorge e os bairros de Alfama, Mouraria, Baixa e Martim Moniz. Miradouro de Santa Catarina: Também conhecido como Miradouro de Adamastor. De lá, pode-se avistar o Tejo, a Ponte 25 de Abril, o Cristo-Rei, a Baixa Pombalina e os bairros da Lapa e de Mandragoa.