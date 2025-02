Brasileiros marcam novo protesto em São Paulo contra atrasos em vistos para Portugal

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Diante da indiferença dos consulados portugueses no Brasil em relação aos pedidos de vistos para procura de trabalho em Portugal, um novo protesto foi marcado em São Paulo para segunda-feira, 3 de fevereiro. A manifestação ocorrerá quase duas semanas depois de o cônsul-geral da representação na capital paulista, embaixador António Pedro Rodrigues da Silva, ter garantido que os processos andariam mais rápido. Há pessoas na fila de espera há mais de 200 dias, famílias sofrendo e prejuízos se acumulando. Coincidentemente, depois da repercussão das queixas dos brasileiros, vários começaram a receber notificações de indeferimento dos pedidos de vistos, o que é interpretado como retaliação.

“Estamos sendo vítimas de desrespeito”, diz a cabeleireira Tamires Tenca, 30 anos, que, com o marido, Marcos Gesse, 38, planejou se mudar para Portugal. Eles deram entrada nos pedidos de vistos de procura de trabalho em julho de 2024. Confiantes de que, em no máximo 90 dias úteis, todo o processo estaria resolvido, venderam a casa e o carro para dar início à nova vida do outro lado do Atlântico.

Como o consulado português em São Paulo descumpriu os prazos, o casal só está acumulando dissabores e perdendo dinheiro. “Estamos morando, com meu filho de oito anos, na casa da minha mãe e perdemos mais de R$ 20 mil com a remarcação de passagens e outros R$ 15 mil com o cancelamento do aluguel de uma casa em Portimão, no Algarve”, detalha a paulistana.

Ela ressalta que, logo depois das primeiras manifestações contra os atrasos nos vistos, o casal recebeu uma notificação da VFS, empresa terceirizada contratada pelo Estado português para intermediar os serviços consulares, de que havia pendências de documentos no processo. “O problema é que não informaram quais eram os documentos, e nos deram um prazo para apresentar tudo até 3 de fevereiro”, conta.

Sem clareza no que enviar à VFS e ao consulado, Tamires e o marido mandaram novamente, por e-mail, todos os documentos digitalizados. Por precaução, também encaminharam cópias pelos Correios. “Estamos nos precavendo, mas não é justo tudo o que estamos enfrentando para conseguir um visto. Nossa espera já é de 190 dias”, afirma. Procurados pelo PÚBLICO Brasil, nem a VFS nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros, responsável pelo setor consular, responderam.

Acúmulo de prejuízos

O casal Rodrigo Berti, 34, engenheiro de produção, e Taís Caetano, 27, são vítimas do mesmo descaso. Ele trabalhava em uma multinacional produtora de pneus e pediu demissão apostando todas as fichas de que os vistos dele e da mulher, que atua na área da Tecnologia da Informação (TI), seriam aprovados antes do final do ano passado. “Nosso processo começou no início de agosto último. Estávamos confiantes de que tudo se resolveria dentro do prazo que nos foi informado pelo consulado. Mas estamos até agora à espera de uma solução e eu, sem trabalho, queimando minhas economias”, reclama.

A situação financeira do casal só não está mais apertada porque Taís, que já havia perdido três oportunidades de emprego em Portugal por estar sem o visto, conseguiu fechar contrato, como pessoa jurídica, com uma companhia em território luso. A promessa é de que, quando ela pisar em solo português, será contratada em definitivo. “De qualquer forma, tivemos de alugar um imóvel de um parente até que tenhamos uma resposta definitiva. Recebemos um comunicado da VFS de que havia uma pendência em relação à nossa moradia. Atualizamos tudo no mesmo dia. Vamos aguardar”, ressalta Berti, que foi uma das duas pessoas recebidas pelo cônsul-geral durante a manifestação de 22 de janeiro.

A cuidadora de idosos Juliana Silva, 38, acreditava que já passaria a virada do ano de 2024 para 2025 em Portugal. Ela iniciou o processo de pedido de visto de procura de trabalho em agosto passado. “Naquele momento, as concessões estavam saindo em 90 dias, em média. Contei com esse prazo, que permitia um planejamento da viagem. Mas o consulado não cumpriu o prometido”, frisa. Para ela, a espera está sendo angustiante. “Como pedi demissão do meu emprego, estou contando com a ajuda da minha família. Não acho que essa demora do consulado seja correta. Se não há como atender a demanda, que suspendam o serviço e parem de criar falsas expectativas nas pessoas”, complementa.

Juliana destaca que várias pessoas dos grupos em que participa nas redes sociais têm sido notificadas de muitas pendências, algumas sendo comunicadas de indeferimento dos processos. “Não sei se isso é uma retaliação por causa do nosso protesto, mas não vamos desistir. Na manifestação passada, representantes do consulado deram muitas justificativas para o atraso nos vistos, inclusive, o péssimo serviço prestado pela VFS e a demora da AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), que fornece os selos que são colados nos passaportes. Pelo visto, nada mudou”, lamenta.