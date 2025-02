Avanço na política de drogas do Brasil visa proteger usuários e conter facções

Após a decisão do STF em 2024, que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha, o Brasil avança na adaptação de políticas baseadas na saúde pública, com foco na proteção dos usuários.

O Brasil segue avançando em sua política de drogas, motivado pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de junho de 2024, que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. Essa medida é vista como um primeiro passo na construção de uma política mais humanizada e voltada para a saúde pública, inspirada em modelos como o de Portugal, que há mais de 20 anos adota a descriminalização de drogas.

Em uma missão internacional que veio a Portugal conhecer o modelo local, a comitiva brasileira, formada por representantes da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), do Supremo Tribunal Federal (STF), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Ministério da Saúde, teve a oportunidade de entender como o país europeu conseguiu integrar saúde, justiça e segurança no enfrentamento da questão das drogas. A missão buscou implementar no Brasil um sistema que trate os usuários de drogas com mais dignidade, focando em reintegração social e no acesso a cuidados médicos, sem recorrer à criminalização.

O desembargador José Edvaldo Rotondano, conselheiro do CNJ, detalhou o impacto imediato da decisão do STF no sistema judiciário. O CNJ conduziu um mutirão para revisar processos de usuários de maconha, resultando no arquivamento de cerca de 240 mil casos, muitos dos quais se referiam a pequenas quantidades da droga. “A decisão do STF foi crucial para evitar que esses usuários entrassem no sistema prisional, onde, muitas vezes, acabam se integrando ao crime organizado. Esse tipo de tratamento agora passa a ser administrativo, o que libera o sistema para casos mais graves”, explicou. Ele enfatizou que a criação de uma resolução do CNJ sobre o tratamento judicial desses casos ajudará a consolidar a nova abordagem e reduzirá a pressão sobre o sistema carcerário.

Essa medida permite que o usuário não seja encarcerado e, assim, evite ser cooptado por facções criminosas dentro do sistema prisional, algo muito comum no Brasil. A descriminalização busca dar ao usuário de drogas o tratamento adequado, dentro de um sistema de saúde, e não dentro de uma prisão Gilmar Mendes

Para Sônia Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Drogas do Ministério da Saúde, a relevância da missão serve para ampliar a visão sobre a integração entre a saúde e a justiça. “O modelo português oferece um sistema de atendimento aos usuários que visa seu cuidado integral, seja para tratamento de dependência ou para questões sociais. O SUS pode desempenhar um papel fundamental nesse processo no Brasil, pois já tem uma rede de atenção psicossocial espalhada por todo o país com mais de seis mil pontos de atendimento”, afirmou. Ela destacou, ainda, que a missão foi essencial para entender como Portugal conseguiu operacionalizar essa abordagem.

A missão também fez uma visita às Comissões de Dissuasão de Toxicodependência (CDT) em Portugal, responsáveis por oferecer alternativas ao sistema judiciário tradicional e encaminhar os usuários para serviços de saúde e reintegração. Marta Machado, titular da SENAD, explicou que a adaptação desse modelo ao Brasil é uma das prioridades. “O que queremos é um sistema que olhe para o usuário em sua integralidade, que ofereça tratamento médico, apoio social e assistência jurídica. A experiência portuguesa mostra que isso é possível e tem dado bons resultados”, afirmou Marta. Para ela conhecer esses serviços na prática fez muita diferença, e isso se deu por meio de conversas com os profissionais para entender como olham para as pessoas. Marta disse que os portugueses têm muito orgulho da história que percorreram para mudar a política de drogas no país, e isso também é muito inspirador.

Facções criminosas

Gilmar Mendes, ministro do STF, também se reuniu com a missão durante sua estadia em Portugal e reafirmou a importância da decisão do Supremo sobre a descriminalização. "Essa medida permite que o usuário não seja encarcerado e, assim, evite ser cooptado por facções criminosas dentro do sistema prisional, algo muito comum no Brasil. A descriminalização busca dar ao usuário de drogas o tratamento adequado, dentro de um sistema de saúde, e não dentro de uma prisão", explicou. Ele ressaltou que, com a nova política, o Brasil passa a tratar a questão das drogas como um problema de saúde pública, alinhando-se a países que adotam abordagens mais humanizadas.

Além do sistema prisional, a questão da saúde também ocupa um papel central na nova política de drogas. A abordagem de redução de danos, praticada por Portugal, oferece uma alternativa ao encarceramento, com foco no cuidado ao dependente e na reintegração social. Sônia Barros e Marta Machado destacaram que, no Brasil, é necessário ampliar e qualificar a rede de saúde para garantir que os usuários de drogas tenham acesso ao tratamento adequado, independentemente de sua condição de dependência ou de uso esporádico.

A adaptação do modelo português no Brasil encontra desafios, principalmente pela dimensão do país e as disparidades regionais. No entanto, as autoridades brasileiras estão confiantes de que o país pode construir um sistema integrado de saúde e justiça, que seja capaz de lidar com as questões relacionadas às drogas de forma mais eficiente e humana. A criação de redes de apoio, como a CAIS - Associação de Solidariedade Social, e o fortalecimento da atuação do SUS serão passos cruciais para garantir que todos os usuários de drogas tenham acesso a cuidados adequados.

A missão também se concentrou em entender como Portugal conseguiu integrar a questão das drogas ao sistema público de saúde, ao mesmo tempo em que combate o tráfico de forma eficaz. A redução da violência e a diminuição das infecções por HIV entre usuários de drogas são exemplos de como a abordagem de saúde pública pode ser mais eficaz do que a criminalização. A experiência portuguesa, com a implementação de políticas de longo prazo baseadas em evidências, serve como modelo para o Brasil, que, agora, busca adaptar essas práticas à sua realidade.