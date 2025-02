Em Ainda Estou Aqui, a cena mais difícil para mim foi a da prisão”, diz montador

Com carreira sólida em Hollywood, tendo trabalhado com Todd Hayes, Jim Jarmusch e Maggie Gyllenhaal, o brasileiro Affonso Gonçalves é responsável pela montagem do filme com três indicações ao Oscar.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Apesar da longa carreira em Hollywood, para o brasileiro Affonso Gonçalves, que fez a montagem do filme Ainda Estou Aqui, trabalhar com o diretor Walter Salles foi a realização de um sonho. "Sempre pensei que, se um dia voltasse ao Brasil, gostaria de trabalhar com o Walter", diz. Para ele, o sucesso de Ainda Estou Aqui é fundamental para chamar a atenção para o cinema brasileiro.

Gonçalves, 57 anos, já foi indicado a 18 prêmios de cinema e televisão, dos quais ganhou um Emmy, por um episódio da série True Detective; um David de Donatello, pela montagem de Ciganos da Ciambra; e um Satellite, pela edição do filme Carol. O paulistano estudou por três anos em Londres, na London International Film School, seguindo depois para Los Angeles, onde se formou na American Film Institute.

Ainda Estou Aqui, com três indicações ao Oscar, é o primeiro filme de Gonçalves no Brasil. Na longa carreira internacional, ele já trabalhou com diretores de cinema consagrados, como Todd Hayes, Jim Jarmusch, Maggie Gyllenhaal e Ira Sachs.

Neste momento, o brasilerio está em Londres, trabalhando na montagem do filme Hamnet, de Chloe Zhao, que tem entre os produtores Sam Mendes e Steven Spielberg. Baseado num romance de Maggie O'Farrell, o filme conta como seria a vida de William e Agnes Shakespeare após a morte do filho Hamnet, de 11 anos.

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista que Affonso Gonçalves concedeu ao PÚBLICO Brasil.

Você foi nomeado para o prêmio de montagem do Latino Entertainment Film Awards, num total de sete indicações que o filme Ainda Estou Aqui recebeu. Como vê essa nomeação?

Acho incrível que o filme receba tantas indicações a prêmios. Isso traz mais atenção. Qualquer coisa que faça com que mais pessoas assistam ao filme e gostem, é excelente. Haverá mais gente falando sobre o filme, mais gente indo assistir. É ótimo.

Sempre achei que, se um dia voltasse para o Brasil, tinha na cabeça que gostaria de trabalhar com o Walter (Salles). Foi a realização de um sonho, não só trabalhar no Brasil, mas com o Walter. E, para mim, era uma coisa inimaginável a dimensão que esse filme ganhou.

Como foi trabalhar nesse filme, no Brasil, com uma carreira enorme em Hollywood e no cinema internacional.

Sempre achei que, se um dia voltasse para o Brasil, tinha na cabeça que gostaria de trabalhar com o Walter (Salles). Foi a realização de um sonho, não só trabalhar no Brasil, mas com o Walter. E, para mim, era uma coisa inimaginável a dimensão que esse filme ganhou.

É a montagem que dá ritmo aos filmes. Como foi o trabalho em Ainda Estou Aqui?

Procurei seguir o ritmo dos atores. Recebia as imagens e tentava perceber o ritmo deles, da Fernanda (Torres), do Selton (Mello), dos meninos. Eles têm um ritmo que faz o conjunto parecer de verdade. É óbvio que eu não queria deixar as cenas ficarem muito longas, mas o jeito que o Walter dirigiu fez com que tudo ficasse muito natural. Então, acabei usando isso para a montagem. O timing natural dos atores acabou me orientando.

Fomos muito cuidadosos para passar a tensão e não deixar ser um melodrama. Nós sempre pensávamos nisso. Principalmente, a performance da Fernanda, que tentamos sempre segurar. Ela é sensacional, então, não foi difícil de fazer.

Um dos momentos mais delicados do filme se passa no quartel da ditadura. Como foi manter a linha entre o deixar entender e o mostrar?

Foi uma cena que levou muito tempo para a montagem. Montamos, remontamos, tentamos levar até o limite de onde deu. Obviamente, tinha mais coisas que foram filmadas, a cena era mais longa, mas acabou ficando perigosamente perto do mostrar demais. Fomos muito cuidadosos para passar a tensão e não deixar ser um melodrama. Nós sempre pensávamos nisso. Principalmente, a performance da Fernanda, que tentamos sempre segurar. Ela é sensacional, então, não foi difícil de fazer. Trabalhamos a cena da prisão para nunca ficar excessiva, nunca chegar a ser melodramática.

O fato de o filme ter três indicações ao Oscar mudou a forma de as pessoas olharem para o cinema brasileiro?

Espero que isso aconteça. As pessoas que estão prestando atenção a esse filme, com certeza, devem olhar mais para o cinema brasileiro. Foi uma grande surpresa para nós. Não só a audiência norte-americana, mas acho que é importante também no Brasil, para as pessoas passarem a assistir aos grandes filmes brasileiros.

Você trabalhou em muitos filmes nos Estados Unidos. Como foi no caso de Ainda Estou Aqui?

Na parte prática da montagem, eu me adapto à pessoa com quem estou trabalhando. Como estava trabalhando com o Walter pela primeira vez, a gente foi se conhecendo. Tipo: quero ver como ele trabalha, quando é que ele vem para a sala, o que ele gosta de fazer. E é assim que eu faço, pode ser com Jim Jarmusch ou com Todd Haynes. Você começa a trabalhar e vai entendendo o que a pessoa quer. Com ele, foi a mesma coisa. Começamos a trabalhar e entendendo a dinâmica um do outro. Uma vez que você pega isso, está tudo certo.

A montagem do filme foi feita no Brasil ou fora?

Quando começamos, eu fui para o Rio. A gente filmava e montava. Depois, teve uma parte pequena, de um mês e meio, em que o Walter foi para Los Angeles. Terminamos o filme lá.

Agora, estou em Londres, trabalhando com Chloe Zhao, que fez 'Nomadland', numa produção baseada no livro chamado 'Hamnet', que é uma ficção, mas baseada na história do Shakespeare.

Há diferenças em termos técnicos ou dá para fazer em qualquer lado?

Dá para fazer em qualquer lado. O computador era igual, não havia diferenças. O assistente era incrível e a produção e a pós-produção, perfeitas. Podia ser no Brasil ou nos Estados Unidos, para mim não muda nada.

E em que está trabalhando neste momento?

Agora, estou em Londres, trabalhando com Chloe Zhao, que fez Nomadland, numa produção baseada no livro chamado Hamnet, que é uma ficção, mas baseada na história do Shakespeare. Acabamos de começar. Estou há duas semanas, e fico até o final de março.

Quanto tempo dura a montagem de um filme?

Varia conforme o filme. Eu diria que, na média, uns seis meses.