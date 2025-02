Hernâni Dias e as empresas como paradigma da cultura neoliberal

A primeira demissão no Governo liderado por Luís Montenegro ocorreu na terça-feira. Hernâni Dias renunciou ao lugar de secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, depois de um ensurdecedor silêncio do Governo, que passou cinco dias sem reagir, comentar ou explicar o caso e as suspeitas de conflito de interesses, em que Hernâni Dias foi implicado pela investigação feita pelos jornalistas da Prova dos Factos, da RTP.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt