Presidenciais: Ana Gomes aponta “passado de advogado lobista” a Vitorino

A antiga candidata presidencial Ana Gomes defendeu este sábado que apoiar António Vitorino para as eleições presidenciais de Janeiro do próximo ano é apoiar um "lobista" para Belém. ​

“Eu não sou a favor do centrão dos interesses no meu partido, onde quer que seja no poder, e em particular em Belém. Obviamente tem que ser gente séria, gente credível, gente com experiência política, mas não espertalhaços que vão utilizar as instituições para outros desígnios que no fundo desacreditam e enfraquecem a democracia”, defendeu em entrevista ao programa Facto Político da SIC Notícias.

Ana Gomes, que defende a candidatura presidencial de António José Seguro, apelou ao secretário-geral do PS para que apoie uma pessoa séria e não um nome que vá usar as instituições para desígnios que enfraqueçam a democracia.

“António Vitorino tem muita esperteza e até sentido de humor. Também tem um background, um passado de advogado lobista, digamos, o que levou a que, por exemplo, o chefe da casa civil de Mário Soares, o Dr. Alfredo Barroso, tivesse um dia dito que isso seria ter um lobista de negócios em Belém. Ele próprio também disse que era uma espécie de equivalente do Daniel Proença de Carvalho, do PS”, disse Ana Gomes.

António Vitorino foi ministro da Defesa de António Guterres, director-geral da Organização Internacional para as Migrações, sócio da Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, e ao longo da sua carreira desempenhou diversos cargos em assembleias-gerais, conselhos fiscais ou de vogal em administrações de empresas como a Siemens Portugal, Brisa, Finipro, Novabase, Banco Caixa Geral Totta de Angola.