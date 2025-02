Bloco vai rever estatuto dos funcionários após polémica sobre despedimentos

Mariana Mortágua disse que a demissão de críticos da sua direcção da Comissão Política “não aconteceu por consequência da rejeição de uma comissão de inquérito” sobre os despedimentos no partido.

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda (BE) decidiu mandatar a Comissão Política para elaborar uma proposta de revisão dos estatutos dos funcionários, após a polémica sobre despedimentos no partido.

Esta decisão foi anunciada pela coordenadora do BE, Mariana Mortágua, em conferência de imprensa, num hotel de Lisboa, no fim de uma reunião da Mesa Nacional, órgão máximo entre convenções.

A coordenadora do BE considerou que na reunião deste sábado foram prestados todos os esclarecimentos sobre este assunto.

Sobre as quatro demissões da Comissão Política apresentadas por membros da oposição interna, Mariana Mortágua relativizou-as, referindo que se mantêm na Mesa Nacional e que é antigo o seu "distanciamento político" em relação à direcção do BE.

Segundo a coordenadora do BE, "essa decisão de saída não aconteceu por consequência da rejeição de uma comissão de inquérito" sobre os despedimentos no partido e foi anunciada "na reunião da própria Comissão Política que houve no início da semana".

"A Mesa Nacional mandata a Comissão Política para elaborar e propor à Mesa Nacional uma proposta de actualização de estatuto dos funcionários do BE", estabelece o último ponto da resolução aprovada na reunião deste sábado. Participaram nesta reunião 63 membros da Mesa Nacional. A resolução teve 14 votos contra e três abstenções.

A proposta da oposição interna para que a Mesa Nacional nomeasse "uma comissão de inquérito para avaliação do processo das responsabilidades colectivas e individuais relativamente aos despedimentos tornados públicos recentemente" foi rejeitada pela maioria, com 14 votos a favor e três abstenções.