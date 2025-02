BE recusa entendimentos autárquicos com políticas “da direita” sobre imigração

A coordenadora do BE acusou este sábado o PS de recuar em face às medidas para a imigração que defendeu no passado e avisou que o seu partido recusará entendimentos autárquicos com políticas "da direita" nesta matéria.

"Uma coisa garanto: um entendimento com o BE não tem aceitação de princípios de discurso da direita sobre imigração, nem políticas que reflictam esses princípios", declarou Mariana Mortágua, em conferência de imprensa, num hotel de Lisboa, no fim de uma reunião da Mesa Nacional do BE.

A coordenadora do BE acrescentou que o seu partido também "exclui qualquer alteração urbanística – que, no caso de Lisboa, não se inclui, não se aplica –, mas que pudesse aproveitar-se de uma alteração à lei dos solos", à qual se opõe "determinantemente".

Mariana Mortágua tinha sido questionada sobre se as divergências acerca de imigração poderiam dificultar eventuais entendimentos nas autárquicas deste ano, nomeadamente para a Câmara Municipal de Lisboa, depois de ter criticado as propostas e o discurso do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Concretamente sobre Lisboa, referiu que "é público que houve intenções declaradas por parte do PS de haver um entendimento com outros partidos à esquerda" e que "essa possibilidade de entendimento está dependente do programa" e das soluções encontradas para "questões como por exemplo a integração de pessoas migrantes".

"É com base nestes problemas e é com base na necessidade de criar uma alternativa que pode ou não haver um entendimento, mas ele vai depender das soluções encontradas para estes problemas", reforçou.

Comentando em termos genéricos as propostas apresentadas pelo secretário-geral do PS de alteração aos procedimentos de regulamentação da imigração, a coordenadora do BE acusou-o de aceitar "a narrativa" e "os termos em que a direita quer discutir a imigração" e considerou que "é um erro".

Segundo Mariana Mortágua, as propostas que Pedro Nuno Santos apresentou traduzem "um recuo do PS face às suas políticas do passado, face às medidas e às ideias que defendeu no passado", que "é baseado num equívoco", de que "é preciso é um modelo legal para restringir a imigração".

"Nós sabemos, por experiência própria, que esses modelos legais não restringem a imigração, o que fazem é aumentar o número de imigrantes indocumentados, e quanto mais imigrantes indocumentados há, maiores os problemas de acolhimento, de integração de imigrantes no país", argumentou.

A coordenadora do BE manifestou-se preocupada que se vá "transformando aquilo que era inaceitável em aceitável" e afirmou que "essa é uma preocupação que se sobrepõe a qualquer cálculo eleitoral, a qualquer entendimento específico".

BE discorda de Conselho de Estado a pedido

A coordenadora do BE defendeu que o Presidente da República não deve convocar uma reunião do Conselho de Estado sobre segurança a pedido de André Ventura, "mesmo para não fazer jurisprudência".

Mariana Mortágua começou por ressalvar: "Em teoria um Conselho de Estado sobre Segurança tem algum problema? Não. Certamente há matéria para discutir em termos de segurança."

"O problema é que este Conselho de Estado para debater segurança surge precisamente na sequência de uma proposta feita por um partido político, que não tem uma agenda inocente relativamente às questões da criminalidade e da imigração", argumentou.

Mariana Mortágua referiu-se ao presidente do Chega, André Ventura, como um político que "é conhecido por manipular esses dados e apresentar factos falsos" sobre segurança e que "se sente no direito de condicionar o Conselho de Estado e a sua agenda e a actuação do próprio Presidente da República nesta matéria", ainda para mais num contexto em que "é um candidato à Presidência da República".

"Portanto, parece-me, e mesmo para não fazer jurisprudência, que este debate devia ter sido rejeitado. Porque é óbvio que é uma manipulação oportunista em prol de uma agenda partidária e de um candidato às eleições presidenciais e que qualquer pessoa consegue ver. Portanto, acho que neste contexto não deveria realizar-se essa reunião", concluiu.

Na sexta-feira, em Campo Maior, no distrito de Portalegre, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que actualmente "há dúvidas sobre a questão da segurança e há números contraditórios" e reiterou que quer conhecer os números do Relatório Anual de Segurança Interna.

"Depois de conhecer os números, depois de saber do debate no parlamento, eu estarei em condições de ponderar se sim ou não faz sentido levar [esse tema] ao Conselho de Estado. Pode ficar esclarecido logo na Assembleia da República", acrescentou, admitindo que possa haver ou não haver reunião.

No mesmo dia, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, defendeu que o Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República, "não pode nunca" ser convocado "a pedido" de líderes partidários.

Se essa fosse uma prática, o PS pediria "um Conselho de Estado sobre a situação do SNS em Portugal, que é grave e que se tem agravado nos últimos tempos", apontou como exemplo.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha anunciado na quinta-feira que tencionava convocar uma reunião do Conselho de Estado sobre segurança, como pediu o presidente do Chega, após a divulgação do Relatório Anual de Segurança Interna.

"Vou esperar pelo final de Março para, perante os dados definitivos do Relatório de Segurança Interna, depois examinar as datas e ponderar qual é a melhor data para vir a convocar um Conselho de Estado", disse o Presidente da República aos jornalistas, na Culturgest.

Na semana anterior, Marcelo Rebelo de Sousa comunicou aos jornalistas já ter recebido respostas dos conselheiros de Estado sobre a carta, que lhes remeteu, com um pedido do presidente do Chega, André Ventura, de uma reunião sobre segurança, que iria analisar e ponderar.