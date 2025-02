Na procura pelo “novo”, perdemos o impacto, o desejo e até o significado. Será este o preço do consumo insaciável?

A moda como a conhecíamos pode já não existir. Não morreu, mas desmoronou-se em mil pedaços que mal temos tempo para reconhecer antes de desaparecem. Um marasmo de microtendências tomou conta de tudo, sugando o impacto, o desejo e até a relevância. Será que a moda está a morrer, ou seremos nós que a estamos a matar ao privá-la do tempo necessário para criar impacto e significado?

No passado, a moda era uma experiência: uma peça carregava um símbolo, uma história, um estado de espírito. Lembras-te daquela camisola que usaste até aos cotovelos ficarem gastos? Daquela saia que te fez sentir intocável? Tudo isto está a desaparecer. Não porque não existam boas roupas ou grandes designers – longe disso –, mas porque perdemos o espaço para criar essas ligações. Hoje, uma camisola chega-te em dois cliques por um preço que não faz sentido; amanhã, já nem te lembras por que é que a compraste. Este ciclo frenético está a engolir tudo, até as próprias marcas.

Plataformas como a Shein ou a Temu são fascinantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. Representam um avanço tecnológico incrível, já que em poucas horas conseguem identificar uma tendência viral e transformar essa ideia em roupas que aparecem no teu ecrã, com anúncios dirigidos a uma precisão cirúrgica. Mas o que ganhamos em eficiência, perdemos em alma. A ultrafast fashion está a alimentar o fogo que nos engole enquanto consumidores: queremos algo novo, barato, imediato, só que nada disso tem tempo para se tornar relevante.

Vamos ser honestos: não culpo quem recorre à ultrafast fashion. Em tempos de incerteza económica, com o custo de vida a disparar e os orçamentos mais apertados do que nunca, é normal procurarmos algo acessível. Todos merecemos sentir-nos bem, vestir algo que nos permita expressar-nos. Muitas vezes, plataformas como estas são a única porta de entrada para quem nunca teria acesso a “mais”. A culpa não é de quem compra para sobreviver.

Mas há outro lado que não podemos ignorar: a gula. O comportamento de quem, ironicamente, nem precisa destas plataformas, mas gasta 500 ou 600 euros em hauls monumentais, enchendo sacos e feeds com montanhas de peças que, dias depois, já não significam nada. Este consumo insaciável alimenta a máquina que destrói a própria moda e arruína algo fundamental: o impacto.

E é aqui que está a raiz do problema. A moda vive do desejo, do anseio, daquele momento em que vês algo e sentes que precisas daquilo na tua vida. Não porque os outros têm, mas porque fala contigo, expressa algo teu. Este sentimento exige tempo, afinal, um desfile não termina e desaparece — ​ele ecoa, marca. Só que hoje, antes que uma colecção saia da passarela, já foi descodificada em dupes descartáveis.

Este ciclo voraz beneficia um sistema construído para explorar. Cada camisola a poucos euros carrega um custo invisível: condições precárias para quem as produz, materiais que vão acabar num aterro, uma cultura que valoriza menos e exige mais. E, mesmo assim, muitos escolhem continuar a consumir de forma descontrolada, conscientes de tudo isto. O consumo vazio, quase predatório, serve apenas para alimentar uma espécie de insatisfação crónica.

Mas será justo criticar a Shein ou a Temu sem apontar os dedos aos verdadeiros protagonistas dessa epidemia? O algoritmo não faz hauls sozinho. A moda está a perder-se, sim, mas a culpa não está apenas nas marcas ou nos preços baixos. Está na obsessão pelo “novo”, na glorificação de colecções descartáveis, nos likes que validam a compra impulsiva.

Talvez a moda, e nós com ela, precise de um momento de pausa. Não uma pausa forçada pela moralidade ou pelo discurso ambiental que tantas vezes soa distante do dia a dia real, mas uma pausa para perguntarmos: “Porquê isto? Para quê isto?” Porque não se trata de eliminar o acesso à moda acessível. Trata-se de criar uma relação mais saudável com o que consumimos, de perceber que não precisamos de tudo para nos sentirmos bem. Às vezes, o “menos” chega mesmo.