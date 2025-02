Bullying: uma expressão de sofrimento colectivo

Embora muitos pensem que na escola os jovens formam o seu mundo acontece o oposto: o seu mundo espelha-se na escola. São precisas todas as escolas, com todas as condições, para educar todos os jovens.

Quem é o bully?

O bully pode ser um, ou uma, jovem com carências afectivas nunca satisfeitas. Alguém que em casa não encontra uma voz e, na escola, faz-se finalmente ouvir. É um jovem inseguro. Pode também ser um jovem a quem nunca tenham sido impostos limites ou consequências para as suas acções. Essa negligência é, por si, sentida, e exprime a falta de apoio emocional em atitudes ou discursos agressivos. Pode ser, por outro lado, um jovem que só conhece a imposição de limites através de actos impulsivos de agressão, física e verbal.

A impulsividade e a violência são-lhe familiares, então não será estranho veicular esses comportamentos na escola, agredindo verbal ou fisicamente os seus pares — afinal, ele sobrevive — eles também hão-de sobreviver. Pode também ser o arquétipo do “jovem exemplar”, contudo, nunca se sentirá suficientemente bom. É frequentemente comparado com os outros: com os irmãos, primos, amigos e com os “bons alunos” da turma. Rebaixar os seus colegas é uma forma de descomprimir, de reproduzir noutros a dor que lhe é infligida ou de se sentir, finalmente, na mó de cima.

O bully é, independentemente do contexto, um jovem desligado das suas emoções. Estão reprimidas e isso afecta a sua capacidade de ser empático.

A vitima é, também, alguém inseguro. Sente que não tem voz, mas já se habituou a isso. Que os outros definam quem ele é, não é surpresa, pois desde cedo se habituou a ser definido por outros também no contexto familiar. O que tem para dizer não importa, já foi dito, se não foi, é porque não é realmente importante. Não tem autoconfiança, não entende porque é um alvo fácil e revolta-se, mas não consegue impor os seus limites. Não sabe ainda o que é correcto ouvir e o que ultrapassa o aceitável, então começa a ser vítima de pequenos actos de violência verbal, que não compreende e, por consequência, não fala disso, até que esses pequenos actos vão ganhando maiores dimensões.

Desvaloriza o que lhe dizem porque está habituado a desvalorizar, principalmente a si próprio. A sua auto-estima é frágil então, quando o magoam, ele pura e simplesmente aceita essas palavras como verdades sobre si com as quais acabou de ser confrontado. Pode também ser o jovem cujo valor para a família é dependente dos seus resultados académicos. Se são fracos, o seu valor fica em questão. E se o seu valor vai oscilando conforme aquilo que ele vai dando ou não... com que segurança enfrentará o mundo lá fora? Não pede ajuda porque isso faz dele ainda mais frágil. Ele quer ser forte, como os outros lhe parecem ser, mas ninguém lhe explica que os outros se sentem igualmente fracos e inseguros... que os outros sofrem, tal como ele, mas acontece expressarem essa dor em atitudes agressivas.

O bully e a vítima têm sempre algo em comum. Ambos são jovens vulneráveis, por diversas e diferentes razões e ambos precisam de ajuda.

Embora muitos pensem que na escola os jovens formam o seu mundo, acontece o oposto: o seu mundo espelha-se na escola. As suas vivências familiares e quotidianas reflectem-se no cosmos escolar e os seus traumas revelam-se nas suas atitudes. A escola é uma representação do mundo e o mundo é, muitas vezes, um lugar perigoso. Mas o que fazer quando já nos chegam jovens com histórias de vida já vividas, com perdas, carências, dores que carregam? Para minimizar danos, a solução começa pela prevenção da violência: essa é a regra basilar.

Primeiro, reconhecer que a violência começa no discurso. O discurso agressivo, no conteúdo e na expressão, é algo familiar para muitos jovens, bullys e vítimas — só que os primeiros repetem-no, enquanto os segundos evitam-no a todo o custo. O discurso agressivo pode vir de casa, mas também se adopta dentro da escola, através da convivência.

Depois, entender que este é um problema estrutural o que significa que, para mudar, é precisa muita mão-de-obra, profissionais especializados, actividades e dinâmicas que promovam relações de confiança, auto-estima e empatia. É essencial uma relação saudável entre a escola e as famílias e muito trabalho de planeamento por parte dos professores. Em Portugal não há tempo, dinheiro, assistentes operacionais, psicólogos suficientes nas escolas.

Por isto, engane-se quem pensa que a luta dos professores e pessoal não docente é apenas nossa e para nós. Isto é uma luta colectiva, por nós e pelos nossos alunos, pelos futuros cidadãos e eleitores, pela sociedade que almejamos desenvolver.