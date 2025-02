Imigração: da mais completa falta de noção

Este artigo também podia ter como título "A maior irresponsabilidade do Portugal democrático". Porque é sinceramente o que penso. Num período em que eram já visíveis as pressões migratórias que se incrementavam, ano após ano, sobre a Europa, o Governo de António Costa decidiu extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), estilhaçar um serviço de segurança criado em 1986 com a adesão ao Espaço Schengen, desperdiçar o know-how e expertise acumulado durante mais de 35 anos por uma força de referência a nível mundial, fragmentando as suas competências por um conjunto de entidades.

