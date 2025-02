Ordenamento ou desordenamento?

Não faço a menor ideia se por trás dos motivos que levaram à demissão do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território possa ter havido qualquer intenção dolosa. Mas a nova lei dos solos é um verdadeiro paiol para potenciais casos explosivos, pois permite que terrenos de baixo valor passem de um dia para o outro a valer muito mais, para além de facilitar o desordenamento de um país, particularmente no Norte, já muito desordenado.

Em vez de penalizar fiscalmente tudo que é urbano e está abandonado, o Governo avança com uma nova lei dos solos tornando ainda mais arbitrária a valorização especulativa do solo; decisões que valem ouro, um poderoso incentivo à corrupção! O chamado "inside trading", isto é, fazer negócios facultados pelo conhecimento prévio de informação antes de esta ser pública, é um crime punido nos EUA, mas que por cá tem singrado silenciosamente.

No barómetro sobre a corrupção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, os partidos e as autarquias já ocupam o segundo e terceiro lugar na avaliação do grau de incidência da corrupção no país, onde também se considera que se quiser subir na vida é importante conhecer as pessoas certas.

Montenegro criou um grande icebergue, de que já começámos a ver a ponta. Ou a lei dos solos é enterrada, ou a futura proliferação de conflitos de interesse vai enterrar ainda mais a confiança nos partidos.

José Cavalheiro, Matosinhos

Ainda os despedimentos no BE<_o3a_p>

Depois de tantas notícias, comentários, justificações, etc., penso que há uma coisa a reter: não há coerência no que aconteceu no Bloco, ponto. Qualquer empresa não vende, não tem dinheiro, é mal gerida, despede – está mal. O Bloco, como não teve votos, tem menos dinheiro, também despede? Então, isto é uma empresa? Tem menos dinheiro, resolve as coisas sem despedir, e ainda por cima como o fez. Penso que não há desculpas aceitáveis. Os dirigentes que fizeram isto deviam demitir-se, ponto. Eu até imagino as coisas que devem acontecer neste e noutros partidos, que não se sabem. O dinheiro dos partidos é da população, é aí que está o problema – andamos nós a pagar para tudo isto? E ainda se riem?<_o3a_p>

Porfírio Gomes Cardoso, Lagos

Nos meandros da saúde...

Nos últimos anos, as notícias de excelência na saúde em Portugal – como avanços cirúrgicos inovadores, a liderança em indicadores como a baixa mortalidade infantil ou o reconhecimento internacional de investigadores portugueses – deram lugar a manchetes alarmantes: o caso das gémeas, urgências encerradas, a demissão do CEO do SNS. Paralelamente, surgem preocupações sobre redes de influência, a figura do “ministro-sombra” e até alegadas máfias de turismo de saúde.

A perpetuação de dirigentes em cargos de topo, sem renovação ou alternância, compromete a eficiência e transparência das instituições de saúde, fragilizando a resposta do SNS. A rotatividade e a modernização da liderança são essenciais para garantir uma gestão dinâmica, isenta e alinhada com os desafios contemporâneos. Neste contexto, é com expectativa que se observa a intenção da tutela – articulando Ministério da Saúde e Direcção Executiva do SNS – de renovar as administrações hospitalares, nomeando profissionais de mérito, sem conflitos de interesse e reconhecidos pela sua competência e dedicação à causa pública. O SNS precisa de gestores que não apenas compreendam as especificidades da saúde pública, mas que também sejam capazes de resistir às pressões do sector privado, que cada vez mais atrai os melhores quadros devido à falta de reconhecimento dentro do próprio sistema público. A sustentabilidade do SNS depende de decisões ágeis e estratégicas. Assim, sra. ministra, pela sua e pela nossa saúde, não há tempo a perder.

Miguel Guerra, Vila Nova de Gaia

Derrube do Hamas

Com as sucessivas entregas de prisioneiros em Gaza, deu para mostrar ao mundo uma coisa: o Hamas tem milhares de seguidores e Israel não atingiu os seus intentos. As imagens televisivas mostram-no: o Hamas é o povo Palestiniano e vice-versa. Nenhum país bem-intencionado conseguirá separar as águas deste terramoto de vivências, que têm tudo em comum e dificilmente se conseguirá criar um país chamado Palestina quando a força política e militar pertence ao Hamas.

Não me sai da memória um miúdo ferido na casa dos dez anitos, deitado numa maca, com pensos aqui e ali e, quando o jornalista se aproximou dele com a câmara, ele responde: "Quando for grande, quero ser guerrilheiro com armas na mão." Este relato diz tudo, só prova aquilo que desde início referi: Hamas e palestinianos são as mesmas pessoas, as mesmas famílias, as mesmas vontades de continuarem a ser aquilo que sempre foram nos últimos 50 anos — guerrilheiros com promessa de uma pátria, mas muito distante no tempo.

José Ribeiro, Vale da Amoreira

