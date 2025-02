Há mais tesouros em Cabo Verde. E sodades, muitas sodades, até do futuro

"Primeira vez em Cabo Verde?". A pergunta vai-se repetindo, como um quebra-gelo para outras conversas. Por acaso, não, vou eu respondendo, confessando timidamente que já andei pelo Sal e Boavista. "Oh, então não foste a Cabo Verde-Cabo Verde, isso é Europa". Segue-se sempre uma troca de sorrisos mais ou menos malandros. Mas, salvo os devidos exageros, compreende-se bem a piada. A ilha do Sal, destino preferido dos portugueses, é como sabemos: uma meca do sol & praia, com partes da costa esboçadas a resorts, ilha artilhada para o turista. A Boavista, ilha-deserto-praia, segue-lhe os passos. As duas juntas valem praticamente 85% do turismo do país, sendo que a dependência nacional deste negócio é gigantesca e transversal. Mas quem gosta mesmo de Cabo Verde-Cabo Verde tem muito, muito mais para descobrir. Até tesouros, tanto naturais, como culturais e humanos. Dos planos públicos faz mesmo parte a aposta na diversificação turística, com chamadas a conhecer outras ilhas, terras de paisagens muito diversificadas, incluindo ilhas de montanhas e vales verdejantes. Afinal, as ilhas, embora possa não parecer no mapa turístico mais popular, não são duas ou três, são dez.

Esta semana é o que fazemos, partimos à descoberta de mais Cabo Verde. Por um lado, no sotavento, damos um salto à ilha capital, ou como a Andreia Marques Pereira diz, Santiago, a "estação primeira de Cabo Verde". "É preciso dar tempo à ilha-capital, à ilha-inicial". "Tempo para lhe ouvir a história, desfrutar das suas praias, embrenhar-se na sua natureza — e viver a morabeza que também é sua", garante a nossa viajante. Vamos pela Rua da Banana, com "pergaminhos de ter sido a primeira rua empedrada de África", passando pelo vale verdejante que a cerca e com os pés nas memórias da Cidade Velha. E, na capital Cidade da Praia, pela praia, claro, mas também pelo Plateau, o centro histórico e cultural. Entre o serpentear pela ilha e as suas descobertas, paragem obrigatória no Tarrafal mais célebre, e de triste memória, "uma das mais temidas prisões do Estado Novo". Mas, que, atenção, é mais do que só essa história: "A vila do Tarrafal é como um oásis de ruas empedradas", afiança-se. Até guarda aquela que será a praia mais bonita da ilha. Há sempre outra perspectiva.

E há mesmo, até porque, por outro lado, vamos para barlavento, para um destino que se quiséssemos abusar de alguns clichés que fomos ouvindo, é um "diamante em bruto", uma "jóia desconhecida", ou até uma "ilha esquecida". Não é para admirar que para os lados de São Nicolau a população se sinta algo "abandonada" - as queixas, particularmente em relação aos transportes de e para a ilha, são muitas e dolorosas, posso garantir. Mesmo com as promessas do Governo de apostar em mais e melhores voos e ligações marítimas, de investir em melhoramentos por toda a ilha, em novas infra-estruturas e recuperação de antigas, São Nicolau parece ficar como São Tomé, à espera de ver para crer. A ilha foi recentemente escolhida para acolher um congresso internacional de turismo da natureza e nisso população e autoridades estão de acordo: o turismo, e não o de massas, mas o de natureza, um "turismo baseado na economia local",​ é para onde quase todos querem apontar. Assim se dêem os passos certos.

Para já, agora que vos escrevo sentado a uma secretária de Lisboa num frio sábado à tarde, o que vos posso garantir é que me correm tantas e tantas memórias de uma viagem sentimental por uma ilha extraordinária que dou por mim a trautear saudades desses dias passados às voltas em São Nicolau. Melhor, sodades sodades. Isso mesmo, esta ilha pode ser pouco visitada (digamos que dois mil turistas/ano vs mais de um milhão a nível nacional...), estar ainda fora das rotas, mesmo das dos turistas que se pelam por territórios não massificados, mas é das mais cantadas da música cabo-verdiana graças à diva dos pés descalços e essa morna melodia e versos que nasceram aqui: a sodade, sodade de Cesária Évora, se bem se lembra, é mesmo dessa nha terra, São Nicolau.

Se lhe passar pela cabeça visitar estas terras, tenha cuidado: esta ilha fica-nos na pele, é uma viagem sentimental. É a pacatez interior da Ribeira Brava, vila aninhada no seu vale encaminhando-se para o mar protegida pelas montanhas, onde se corre o risco de encontrar gente hospitaleira e conversadora, disposta a dar-nos a provar boas comidas e boas músicas. É a profusão de paisagens imaculadas, do alto ou de baixo, sempre de tirar o fôlego. São os monumentos naturais (fixe: Carbeirinho), as piscinas e lagoas pela costa, as formações rochosas esculpidas pelos deuses dos tempos, os caminhos por onde serpenteamos, as terras férteis de Fajã de Baixo, as praias por desbravar e as areias que curam. E sim, há problemas, dificuldades, anseia-se por melhores transportes, melhores condições e infra-estruturas. Não há paraísos, caro leitor. Mas, vá por mim, dê um salto a São Nicolau, dê-se tempo, e vai perceber porque tanta gente canta sentidamente as saudades desta ilha. Com as devidas cautelas, para não estragar, só melhorar, abram-se as portas de São Nicolau.