Um clássico no final da semana e já no domingo uma medalha?

Arranca mais um fim-de-semana desportivo e uma semana com muita coisa para acompanhar, mas comecemos pelo início. E para fugir ao habitual, o início será com andebol. A selecção nacional está a ter um desempenho fantástico no Mundial, onde não só já garantiu a melhor classificação de sempre (que era um 10.º lugar) como chegou a lutar por um lugar na final. Não conseguiu esse objectivo mas no domingo pode fazer história, já que defronta a França na partida que define o terceiro e quarto classificados na competição, sendo o prémio do triunfo uma medalha e uma subida ao pódio.

Das mãos passamos a bola para os pés e para a principal Liga nacional de futebol. Sporting e Benfica jogam no domingo, com os "leões" a receberem o Farense e as "águias" a deslocarem-se ao terreno do Estrela da Amadora. Separados por seis pontos, com o Sporting na frente, nenhum dos rivais vai querer perder pontos contra, respectivamente, penúltimo e antepenúltimo da tabela. Até porque, na sexta-feira, haverá um FC Porto-Sporting.

Os portistas, precisamente, só vão entrar em campo na segunda-feira (tal como o Sp. Braga, aliás, por causa dos jogos de quinta-feira para a Liga Europa) e quando jogarem em casa do Rio Ave já saberão os resultados dos seus mais directos competidores. Aqui encontra o calendário e os horários das transmissões televisivas da I Liga e aqui a mesma informação mas da II Liga.

Ainda a nível nacional, nota para o derby lisboeta no futebol feminino, que se jogará no sábado, em partida a contar para a 15.ª jornada da Liga, com as benfiquistas a receberem as adversárias com apenas três pontos de avanço em relação às vice-líderes.

No futebol internacional, o destaque nos principais campeonatos europeus vai para Inglaterra, Itália e França. Com jogos a acontecer a meio da próxima semana a contar para várias "taças" nacionais e onde – a Taça da Liga inglesa, por exemplo, terá as segundas mãos das meias-finais, oferecendo um Newcastle-Arsenal (os "magpies" estão em vantagem por 2-0) e um Liverpool-Tottenham (os "spurs" estão na frente por 1-0) – a Premier League tem o seu jogo grande no domingo com um Arsenal-Manchester City.

E nesse mesmo dia é bom ir deitado um olhinho à Liga italiana, onde se joga o derby de Milão – os "rossoneri" recebem os seus rivais tendo 16 pontos de atraso, enquanto em França Paulo Fonseca estreia-se como treinador do Lyon com um embate frente ao Marselha, actual vice-líder.

E para fecharmos o capítulo futebol, não esquecer que na segunda-feira encerra o mercado de transferências de Inverno nos mercados mais importantes na Europa, incluindo em Portugal.

Nas restantes modalidades, nota para o futsal, onde quarta-feira a selecção nacional disputa mais uma jornada da ronda principal de acesso ao Campeonato da Europa de 2026, defrontando a Macedónia do Norte, em Odivelas – Portugal lidera o seu grupo de qualificação só com vitórias. E também ao nível de selecção, mas já neste sábado à noite, os "lobos" defrontam a Bélgica, no Estádio do Restelo, em Lisboa, num jogo de apuramento para o Mundial 2027.

No basquetebol, também na quarta-feira é a vez do FC Porto receber os gregos do Maroussi, em partida a contar para a quinta jornada da segunda ronda da fase de grupos da Taça Europa, enquanto na quinta-feira é dia de mais uma jornada – a 8.ª – da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins, com vários emblemas portugueses em acção.

Por fim uma nota para o ciclismo. Depois das medalhas olímpicas conquistadas pelos corredores portugueses e que despertaram o país para o ciclismo de pista, neste fim-de-semana, em Sangalhos, disputam-se, precisamente, os Campeonatos Nacionais de Pista. Excelente ocasião para o público assistir ao vivo a esta modalidade em expansão em Portugal.

