Trump anuncia este sábado taxas aduaneiras ao Canadá, México e China

O Presidente norte-americano, Donald Trump, prepara-se para decretar neste sábado a imposição de taxas aduaneiras de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá, bem como uma tarifa adicional de 10% sobre as importações chinesas. Segundo a estação de televisão canadiana CBS News, as medidas entram em vigor na terça-feira.

O mesmo canal indica que o Governo canadiano anunciará medidas retaliatórias às 18h locais (23h em Portugal continental). A intenção, acrescenta a televisão canadiana, já terá suscitado uma resposta preventiva da Casa Branca: as taxas serão agravadas em caso de retaliação.

Na sexta-feira, Trump tinha avisado que havia pouco que os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos pudessem fazer para evitar o cumprimento da ameaça. Trump tinha indicado 1 de Fevereiro como prazo limite para o México e o Canadá reforçarem medidas de combate ao fluxo de drogas e de imigrantes em situação irregular através das suas fronteiras com os EUA. No entanto, na sexta-feira, o Presidente republicano disse a jornalistas na Casa Branca que as tarifas eram mais do que uma mera ferramenta de pressão política.

"Temos grandes défices [comerciais], como sabe, com os três [países]", afirmou, incluindo também a China, que é acusada pela Administração norte-americana de ser a principal produtora do fentanil, a droga que está no centro de uma grave crise de toxicodependência nos EUA.

O líder norte-americano sublinhou ainda que as taxas aduaneiras representariam "muito dinheiro a vir para os Estados Unidos".

Ainda na sexta-feira, Trump indicou que o petróleo canadiano seria objecto de uma taxa de importação menor, de 10%. Com quase 100 mil milhões de dólares em 2023, o crude canadiano representava cerca de um quarto de todas as compras dos EUA ao seu vizinho do Norte.

O Presidente norte-americano reconheceu que os custos de produção mais elevados resultantes da imposição de taxas aduaneiras poderão vir a ser repercutidos nos preços ao consumidor final, e que a sua decisão poderá causar perturbações imediatas nas cadeias de produção e distribuição.

A indústria automóvel será particularmente atingida pela medida, uma vez que a produção na América do Norte está frequentemente distribuída por uma cadeia de fábricas espalhadas pelos EUA, Canadá e México, com os componentes de cada viatura a atravessarem várias fronteiras até à sua montagem final num dos três países. O mesmo ocorre em boa parte da indústria alimentar.

Por outro lado, Trump desvalorizou o eventual impacto das tarifas nos mercados financeiros. Sexta-feira terminou com a cotação do peso mexicano e o dólar canadiano em queda e com o recuo dos principais índices bolsistas dos EUA.

Trump disse ainda estar a ponderar decretar tarifas sobre as importações europeias, bem como taxas globais sobre o aço, alumínio, cobre, medicamentos e semicondutores, embora sem valores e datas conhecidos até ao momento.

O anúncio de medidas deverá desencadear um conjunto de acções retaliatórias. O Canadá planeia taxar, por exemplo, a importação de sumo de laranja do estado norte-americano da Florida, entre um conjunto mais vasto de produtos que representam 103 mil milhões de dólares em vendas anuais.

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, também ameaçou retaliar, mas disse que aguardava "de cabeça fria" a decisão de Trump e que estava preparada para prosseguir o diálogo entre os dois países.

Um porta-voz da embaixada de Pequim em Washington afirmou: "Não há vencedor numa guerra comercial ou tarifária, que não serve os interesses de nenhum dos lados, nem do mundo."