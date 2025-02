Ao fim de sete meses de negociações, há acordo para formar governo na Bélgica

Foram precisos mais de sete meses de negociações – concretamente 236 dias —, mas a coligação liderada pelo conservador Bart de Wever, composta por cinco partidos, conseguiu chegar a um acordo para formar governo na Bélgica.

O acordo foi apresentado na noite de sexta-feira ao rei Filipe dos belgas. O momento foi assinalado por De Wever nas redes sociais, com uma mensagem em latim: “Alea iacta est!” ou “Os dados foram lançados”, em português. A acompanhar, uma fotografia que mostra o aperto de mão entre os dois.

Os vários partidos que constituem a coligação — composta maioritariamente por partidos de direita e centro-direita, conhecida internamente como coligação Arizona — vão apresentar o acordo aos militantes em congressos que vão decorrer ao longo de todo o fim-de-semana.

A etapa final da redacção deste documento foi uma verdadeira maratona: durou mais de 32 horas e resultou num texto com mais de 700 páginas.

Ainda não há, ainda assim, informação sobre a distribuição das pastas ministeriais, escreve o Le Soir.

A 9 de Junho, data das últimas eleições legislativas, nenhum partido conseguiu a maioria necessária para governar. O partido que conseguiu o maior número de deputados foi a Nova Aliança Flamenga (N-VA) de De Wever – por isso, foi ele a liderar as negociações.

As conversas começaram então com o partido Vooruit (sociais-democratas belgas), os democratas-cristãos flamengos, o MR (liberais francófonos) e o Les Engagés (centristas francófonos). Ao todo, os cinco partidos que compõem a coligação têm uma maioria de 81 deputados do total de 150 no Parlamento.

Logo depois das eleições, os analistas acreditavam que as discussões para a formação de uma coligação governamental seriam rápidas – no entanto, divergências sobre impostos, reformas e possíveis cortes no Orçamento atrasaram o processo.

A Bélgica tem uma tradição de discussões longas para formar governo. A coligação do executivo cessante, composta por sete partidos, levou 493 dias a ser encontrada. Mas o recorde de um Governo de gestão são 541 dias, em 2010-2011, lembra o Guardian.