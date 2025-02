EUA: queda de avião de transporte médico em Filadélfia causa pelo menos seis mortos

Um avião a jacto de transporte médico despenhou-se esta sexta-feira em Filadélfia, estado norte-americano da Pensilvânia. Seis pessoas seguiam a bordo do Learjet 55, segundo o secretário norte-americano dos Transportes, Sean Duffy: dois pilotos, dois médicos, um paciente e um familiar. Ninguém terá sobrevivido ao embate. Desconhece-se o número total de vítimas, que poderá incluir moradores e transeuntes da zona em que o avião caiu.

A aeronave tinha acabado de descolar do Aeroporto de Filadélfia Nordeste e seguia para Springfield, no estado do Missouri, indica a Agência Federal de Aviação (FAA), que já anunciou a abertura de uma investigação. O avião caiu cerca das 18h locais (23h em Portugal continental) numa zona habitacional da cidade, perto do cruzamento entre as avenidas Cottman e Roosevelt e de um centro comercial, o Roosevelt Mall.

A queda do aparelho causou um incêndio que alastrou a vários edifícios de habitação e comércio, tendo ainda danificado diversas viaturas que circulavam na zona. As chamas foram dominadas cerca das 20h (01h).

Estaria a chover e o nível de visibilidade era reduzido no momento do desastre, mas não são para já conhecidas as causas do acidente. Imagens de câmaras de vigilância mostram o jacto a mergulhar a pique e a alta velocidade, com o embate a gerar uma explosão de grandes dimensões.

O acidente desta sexta-feira ocorre dois dias depois da colisão aérea entre um helicóptero militar e um avião de passageiros da American Eagle em Washington, capital dos Estados Unidos, que matou 67 pessoas.