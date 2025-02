Ataque aéreo russo mata 11 pessoas na Ucrânia e atinge infra-estrutura energética

Ataque em larga escala com drones e mísseis fez também vários feridos e danificou edifícios residenciais, segundo as autoridades ucranianas.

O ataque russo em larga escala contra a Ucrânia, que atingiu o território na madrugada deste sábado com drones e mísseis, matou 11 pessoas e danificou dezenas de edifícios residenciais, assim como infra-estruturas energéticas em todo o país, de acordo com as autoridades ucranianas.

O Ministério do Interior ucraniano afirmou que um míssil russo atingiu um edifício residencial na cidade de Poltava, no centro do país. O resultado foram sete mortes e 14 pessoas feridas, incluindo três crianças.

O ministério publicou ainda algumas imagens no Telegram, que mostram um edifício com vários andares superiores destruídos e grossas colunas de fumo a subir para o céu. Os bombeiros e dezenas de equipas de salvamento procuravam sobreviventes nos escombros.

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na cidade de Kharkiv, no Nordeste do país, na sequência de um ataque com drones, de acordo com a informação divulgada pelo presidente da Câmara.

Pelo menos três polícias morreram durante os ataques enquanto patrulhavam as ruas de uma aldeia na região de Sumi, no Nordeste do país, informaram ainda as autoridades regionais.

"Ontem à noite, a Rússia atacou as nossas cidades com vários tipos de armas: mísseis, drones de ataque e bombas aéreas", afirmou o Presidente a Ucrânia, Volodymyr Zelensky​, acrescentando que se registaram danos em seis regiões.

"Cada ataque terrorista prova que precisamos de mais apoio para nos defendermos do terror russo. Cada sistema de defesa aérea, cada arma antimíssil, salva vidas", escreveu no Telegram.

A Força Aérea ucraniana afirmou que as forças russas lançaram 123 drones e mais de 40 mísseis. As suas unidades de defesa aérea abateram 56 drones e afastaram 61. Não forneceram dados sobre o número de mísseis interceptados.

Alvo era infra-estrutura energética

Em Poltava, uma pequena cidade situada a cerca de 120 quilómetros da fronteira russa, foram danificados cerca de 18 edifícios residenciais, um jardim-de-infância e infra-estruturas da rede energética, afirmaram as autoridades municipais.

As autoridades ucranianas disseram ainda que se registaram danos na cidade de Zaporijjia​, no Sudeste, nas regiões de Kharkiv e Sumi, no Nordeste, e em Khmelnitskii, no oeste.

O governador de Kharkiv, Oleh Siniehubov, afirmou que as forças russas utilizaram seis mísseis e 17 drones iranianos shahed para atingir as infra-estruturas de gás e outras instalações.

O Ministério da Defesa russo afirmou que as suas forças lançaram ataques contra infra-estruturas energéticas da Ucrânia e que abateram 108 drones ucranianos nas últimas 24 horas, segundo as agências noticiosas russas.

Desde Março de 2024, a Rússia lançou vários ataques com mísseis e drones contra o sector energético ucraniano, tendo destruído cerca de metade da capacidade de produção disponível no país e causado apagões contínuos.

À medida que a guerra se aproxima da marca dos três anos, que se assinala este mês, as forças russas têm registado ganhos pequenos, mas constantes, no Leste da Ucrânia, aproximando-se do centro logístico estratégico de Pokrovsk. Ambos os lados estão a utilizar drones para atingir infra-estruturas e perturbar as linhas de abastecimento militar.

Os ataques de Moscovo na madrugada de sábado seguiram-se a um ataque de mísseis russos na noite anterior que danificou o centro histórico do porto de Odessa, no mar Negro.

Reuters