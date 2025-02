Antigo Presidente da Alemanha Horst Koehler morre aos 81 anos

Horst Koehler, antigo Presidente da Alemanha (2004-2010) e antigo director-geral do Fundo Monetário Internacional (2000-2004), morreu este sábado, aos 81 anos, informou o gabinete da presidência alemão.

Nascido em 1943, na Polónia ocupada pela Alemanha Nazi, passou a maior parte dos seus primeiros anos de vida em campos de refugiados, com a sua família, antes de se estabelecer em Ludwigsburg, no estado federado de Baden-Wuerttemberg.

Economista de formação, com um particular interesse em África e membro da União Democrata Cristã (CDU, conservadores), Koehler foi vice-ministro das Finanças do Governo de Helmut Kohl, tendo desempenhado um papel fundamental na introdução do marco alemão ocidental na Alemanha de Leste, após a queda do regime comunista, em 1990.

Koehler tornou-se director-geral do FMI em 2000, cargo que ocupou durante quatro anos, antes de ser nomeado Presidente, em 2004.

Neste último posto, não teve receio em desafiar o Governo, tendo dissolvido o Parlamento em 2005 para convocar novas eleições, acusando a então chanceler Angela Merkel, em 2007, de não estar a preparar suficientemente o país para a globalização.

Abandonou, ainda assim, o cargo um ano após o início do seu segundo mandato, depois de ter sido criticado por afirmar numa entrevista que a actuação militar externa do Exército alemão também servia os interesses económicos do país.

Apesar de ser uma figura amplamente desconhecida antes de assumir a presidência, Koehler conseguiu tornar-se rapidamente uma das figuras políticas mais populares da Alemanha, segundo os estudos de opinião.

“Foi a sua crença na força do nosso país e na energia e criatividade do seu povo que lhe permitiu conquistar tantos corações”, reagiu o actual Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, num comunicado divulgado neste sábado.