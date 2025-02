“Estado tem de encontrar soluções para apoiar famílias que fazem barracas”

Gonçalo Antunes, geógrafo, é professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa com trabalho desenvolvido em políticas habitacionais. Entre elas tem estudado com particular atenção o Programa Especial de Realojamento (PER), criado em 1993 para responder a situações de emergência habitacional, com especial incidência de pessoas a viverem em barracas. O programa ajudou a eliminar a esmagadora maioria dessas construções e a mudar a paisagem de muitos concelhos, sobretudo na Área Metropolitana de Lisboa. Uma solução que considera não ser necessária agora para responder ao ressurgimento do fenómeno.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt