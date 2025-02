Onjali Q. Raúf traz-nos contos mágicos de lugares deste e de outros mundos

Onjali Q. Raúf, autora de muitos livros que são um êxito junto dos pré-adolescentes, como O Rapaz ao Fundo da Sala ou O Herói do Autocarro Nocturno, junta neste Onde a Magia Acontece sete histórias encantadas que nos enviam para lugares reais, mas também imaginários.

Feminista, activista e defensora dos direitos humanos, a escritora traz para a sua narrativa causas e problemas contemporâneos, mesmo quando escreve contos mágicos. É o exemplo da história A cama que roubava o tempo, que começa na Amazónia, passa por Bombaim e termina em Bedford.

Nela se conta que as árvores anciãs choram quando são arrancadas e por isso amaldiçoam todos quantos as tocam. Um sono profundo apodera-se deles e rouba-lhes o tempo. Maldição só desfeita “pelos raios do sol nascente de cada dia”.

Foi o que conseguiu Ashlyn, que, ao ser “presenteada com uma cama novinha em folha”, teve medo de esta ser também “um ladrão do precioso tempo”. Assim, “colocou-a mesmo ao lado da janela, para que o sol a pudesse iluminar todas as manhãs, e encheu o quarto com o máximo de plantas e flores que conseguiu encontrar, para ajudar o seu coração a lutar contra a sua força de atracção”. Resultou.

O alerta mantém-se, pois há uma espécie de vingança do antigo anel de árvores da Amazónia pela sua destruição às mãos dos homens: “Até que a humanidade desperte para as maravilhas que ainda restam.”

Foto Ilustração para o conto O machado que casou uma árvore Katarzyna Doszla

Onjali Q. Raúf nasceu em 1981, foi criada no Reino Unido, mas tem origens no Bangladesh. O seu trabalho é influenciado por experiências vividas de racismo e pelo contacto com pessoas em campos de refugiados, onde presta ajuda humanitária e apoia projectos de promoção do diálogo inter-religioso.

O livro O Rapaz ao Fundo da Sala (Booksmile, 2019) venceu o Prémio Blue Peter para Melhor História e o Prémio Waterstones para Melhor Livro Infantil, foi ainda finalista do Prémio Jhalak e nomeado para o Prémio Carnegie na categoria de Melhor Livro Infantil.

Katarzyna Doszla, que ilustra estes sete contos, é uma artista plástica polaca que estudou Pintura na Academia de Belas-Artes de Katowice. Ambientes naturais e cores quentes e vibrantes, com pormenores que passam despercebidos numa primeira observação, fazem deste livro um objecto bonito, o que se adivinha logo pela capa.

Foto Ilustração secundária para o conto A cama que roubava o tempo Katarzyna Doszla

Na página da Bright Agency, informa-se que, “para além da sua experiência em fotografia e exposições de arte, trabalha como freelancer para clientes de todo o mundo”. Diz-se ainda que as suas ilustrações se inspiram na natureza e na vida quotidiana.

Quanto à técnica, “os seus trabalhos são maioritariamente feitos digitalmente, mas também gosta de adicionar alguns elementos com meios tradicionais”. Termina-se dizendo que dá bastante importância às cores. Confirma-se.

Onde a Magia Acontece Texto: Onjali Q. Raúf

Ilustração: Katarzyna Doszla

Tradução: Helena Cruz Ventura

Revisão: Manuela Laranjeira

Paginação: Carlota Flieg

Edição: Booksmile/Penguin Random House

208 págs., 18,45€ (online 16,61€)

