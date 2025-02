Carlos III vai ser protagonista de documentário na Amazon Prime

O rei Carlos III de Inglaterra vai ser protagonista de uma produção da Amazon Prime que se focará no seu trabalho de caridade e ambientalismo.

De acordo com o jornal britânico The Times, o documentário no qual o monarca será protagonista começou a ser gravado no início deste ano na Escócia. A longa-metragem servirá para “mostrar, não dizer” aos espectadores como “transformar pessoas, lugares e, em última análise, o planeta”, diz a publicação.

O projecto, que quebra com a tradição da família real de trabalhar com produtoras britânicas como a BBC ou a ITV, vai debruçar-se na filosofia que Carlos III delineou num livro publicado em 2010 sobre o ambiente.

No livro Harmonia: A Revolução da Sustentabilidade (A New Way of Looking At Our World, título original), o então príncipe Carlos argumentava que as pessoas, a natureza e o ambiente envolvente estão interligados, apelando a uma “revolução dramática” na forma de ver o mundo. Na altura da publicação, o livro não foi bem recebido pela crítica.

O documentário vai ainda olhar para o trabalho de caridade de Carlos III no Reino Unido e no estrangeiro, acrescenta o The Times. O jornal acrescenta que o documentário deverá estar concluído entre o final deste ano e o início de 2026.