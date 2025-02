É hora de enterrar as borboletas no estômago

É uma das histórias menos originais do nosso tempo, repleto de paixões e amores líquidos, na feliz expressão do sociólogo polaco Zygmunt Bauman: conhecemos alguém que é divertido, inteligente, sensato, atraente e que, por razões que a razão desconhece, mostra gostar genuinamente de nós. Ao início achamos piada, preenche-nos o ego. Afinal, quem não gosta de um pouco de atenção? Porém, à medida que a outra pessoa se vai tornando mais próxima, o nosso interesse vai desaparecendo. Vemos defeitos onde não existem. Convencemo-nos de que nos falta algo. Queremos sentir borboletas no estômago. Em menos de nada, desistimos.

Eis outra das histórias mais gastas do nosso tempo: conhecemos alguém, os sinais de alerta estão todos lá, escritos em letras garrafais, mas escolhemos ignorá-los. Fantasiamos qualidades, romantizamos defeitos. Recebemos pouco ou nada em troca, mas conformamo-nos e mergulhamos de cabeça. Impossível resistir àquela sensação de adrenalina, àquele nervoso miudinho que sentimos na barriga. Quase sem darmos por isso, estamos presos numa situação tóxica da qual não conseguimos sair. Sentimo-nos diminuídos, magoados, desrespeitados, mas ficamos. “É mais forte do que eu”, defendemo-nos quando os amigos nos dizem “sai dessa”. Quando finalmente ganhamos coragem para nos libertar, ou quando recebemos o golpe de misericórdia, é vergonha que sentimos. Como foi possível termos chegado ali?

Ahhh, as famosas borboletas no estômago! Quantos livros e quantos filmes já não inspiraram? Podemos ao menos admitir que não é bem no estômago que as sentimos?

Sempre que algum amigo ou amiga me conta que conheceu alguém incrível, mas não sente borboletas no estômago, peço-lhe que faça um exercício: quero que pense em todas as situações em que experimentou essa sensação. As histórias que me contam raras vezes têm finais felizes. Os protagonistas são quase sempre pessoas indisponíveis emocionalmente, mentirosas, manipuladoras, por vezes abusivas. É certo que não será sempre assim, que não faltarão paixões vividas de forma saudável, mas por que buscamos obsessivamente borboletas no estômago se elas são, frequentemente, um mau prenúncio?

É quase como se estivéssemos programados para querer mais quem nos quer menos, para perseguir quem se apresenta como um desafio. Não é à toa que o velho ditado diz “quanto mais me bates, mais gosto de ti”. Quanto mais indisponível emocionalmente se revela o objeto do nosso desejo, maior é a nossa obsessão. Como se, conquistando-o, provássemos que somos dignos de amor. Pelo contrário, se as coisas se apresentam fáceis, sem dramas, se a outra pessoa não esconde que gosta de nós, desmotivamos depressa. Se não nos pisa, se não nos maltrata um pouco, se não nos faz sentir à deriva, então aquela paixão está condenada. Afinal, não conhecemos outro padrão.

Será realmente tudo uma questão de falta de autoestima, como insiste a minha psicóloga? É possível. Tenho mais inquietações do que certezas, mas talvez devamos focarmo-nos mais em como uma pessoa nos faz sentir do que naquilo que sentimos em relação a ela. Talvez devamos largar quem nos enche de ansiedade e agarrar quem nos acalma o espírito. Quem nos eleva, ao invés de nos rebaixar. Quem nos arranca sorrisos e não quem nos enche de lágrimas. Quem nos aceita como somos e não quem nos critica constantemente. Quem nos dê colo. Quem seja porto seguro. Quem seja casa.

Hollywood e a literatura venderam-nos uma ilusão: as borboletas no estômago são uma armadilha. Está na hora de as enterrarmos. Pessoas boas, que nos fazem bem. Deve ser essa a nossa ambição.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990