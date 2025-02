Do Parque Nacional de Bako ao Parque Nacional de Mulu

Na ilha do Bornéu, a cerca de 40 quilómetros de Kushing, capital da província malaia de Sarawak, encontra-se o Parque Nacional de Bako, situado junto à costa. Fundado em 1957, foi o primeiro parque natural de Sarawak e ainda hoje é um dos que possui maior biodiversidade, combinando a fauna e flora das florestas tropicais do interior com os mangais e as zonas costeiras junto às diversas praias. O macaco narigudo é um dos animais que se consegue observar com relativa facilidade, sentado no cimo das árvores, onde se alimenta, enquanto nos observa com ar curioso. O porco barbudo também se observa amiúde. Existem guias, que conduzem os visitantes pelo parque. Entre muitos animais, conseguimos observar, por exemplo, umas cobras verdes, pequenas, de um verde eléctrico, paradas em cima de grandes folhas. A sua toxicidade parece ser muito elevada. As plantas carnívoras são igualmente bastante interessantes.

No aeroporto de Kushing entrámos num pequeno avião, movido a hélice, com apenas algumas dezenas de lugares, que nos levou até ao Parque Nacional de Mulu, situado a cerca de duas horas de voo, sobrevoando florestas tropicais infinitas, na direcção norte e interior de Sarawak, não muito longe da fronteira com o Brunei, em plena e profunda floresta tropical do Bornéu.

Aterrámos no meio da floresta, num pequeno aeroporto, quase sem vivalma, muito simples e básico, apenas com alguns funcionários simpáticos. O nosso avião era o único. A porta do avião abriu, baixou e transformou-se numa pequena escada, por onde descemos. Saímos e caminhámos até à porta de saída do aeroporto, onde nos aguardava uma camioneta de caixa aberta, que nos transportou para um hotel de madeira, palafítico, perfeitamente enquadrado e escondido na imensidão da floresta.

Os dias seguintes foram dedicados à exploração do Parque Nacional de Mulu, património mundial da UNESCO e zona de floresta tropical protegida. Caminhadas na selva, diurnas e nocturnas, para observar animais na natureza, passeios de canoa (com motor), navegando quilómetros por rios e afluentes, sem fim, seguindo margens repletas de biodiversidade imensa, na água, na terra e no ar, observando fauna e flora, orientados por eficientes guias autóctones, originários das tribos locais. Visita a uma aldeia indígena tradicional, num mundo que, até neste local tão remoto, está em processo de transformação.

Num dos dias, após uma caminhada de vários quilómetros, seguindo um passadiço de madeira, construído sobre a selva tropical, visitámos algumas das maiores grutas do mundo, verdadeiramente impressionantes, algumas com uma população de dezenas de milhares de morcegos.

No final do dia, pelas 18h e antes de caminharem, novamente, vários quilómetros pela floresta, de regresso ao hotel, os poucos participantes nesta aventura, sentam-se à saída de uma das grutas, defronte, e aguardam que, ao anoitecer, os morcegos saiam, aos milhares de cada vez, e durante muito tempo, para mais uma noite de caça e de alimentação. Um verdadeiro espectáculo visual e com som, tal é a quantidade de morcegos a voar, em vastas e compactas linhas pretas ondulantes, que se estendem da saída da gruta em direcção ao céu, já ligeiramente escurecido e posteriormente em direcção à floresta infinita.

No último dia, mais uma experiência singular. Algures no meio da floresta, durante duas horas, num percurso de muitas centenas de metros, caminhámos, lentamente, sobre estreitas pontes suspensas (só passa uma pessoa de cada vez, também por questões de segurança), pisando tábuas, suportadas por cabos de aço, ligando muitas árvores gigantes, a uma altura de dezenas de metros, andando muito perto da copa das árvores. De um lado e do outro, árvores, vegetação, fauna, silêncio. Em cima, as copas das árvores e algum céu, por entre a folhagem. Olhando para baixo, de igual modo, quase não se vê o chão, a terra, as pequenas linhas de água, o solo. Está demasiado distante e a folhagem é demasiado densa. Uma verdadeira imersão na floresta de chuvas tropicais do Bornéu.

Pedro Mota Curto