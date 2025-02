É isso mesmo que é uma laranja no Inverno: um porto no meio de uma tempestade, uma bola de Verão para brincar na baía da nossa boca, enquanto os monstros do frio e da chuva nos fazem caretas.

Não quero estar a contaminar ninguém com o meu optimismo, não vá eu levar no carolo com uma laranja bem apontada, mas quer-me parecer que as laranjas este ano até estão bastante porreirinhas.