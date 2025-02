Miranda Sarmento afasta alterações à Segurança Social durante a actual legislatura

A decisão do Governo de criar um grupo de trabalho para estudar a sustentabilidade da Segurança Social (SS) gerou forte polémica, mas o ministro das Finanças garantiu este sábado que não será tomada “nenhuma medida estrutural na presente legislatura”. “A Segurança Social não tem nenhum problema de curto prazo, tem desafios de médio e longo prazo”, afirmou Joaquim Miranda Sarmento, garantindo que apenas serão apresentadas num futuro programa eleitoral as medidas que vierem a entender necessárias.

“Apresentaremos no programa eleitoral as medidas que viermos a entender necessárias para a Segurança Social, e os portugueses entenderão aí se votam ou não nesse programa eleitoral”, garantiu o governaste no podcast ‘O Mistério das Finanças’, iniciativa do Eco e da CNN Portugal, transmitido este sábado. Acrescentando que, “se a legislatura chegar ao final, estamos a falar de 2028”.

Rejeitando a ideia de que a Segurança Social está falida, o ministro prefere dizer que a sua sustentabilidade “tem desafios e tem riscos”. “O que nós dissemos, e é isso que foi anunciado esta semana, é que iniciaríamos um estudo alargado e um debate alargado na sociedade, ao longo desta legislatura, para que o país possa tomar consciência da real situação da Segurança Social, considerando também a Caixa Geral de Aposentações, que têm modelos diferentes”, referiu. E sublinhou ainda que o anúncio da criação do grupo de trabalho “foi aproveitado do ponto de vista político de forma errada”, acrescentando que o Governo pretende, "com a sociedade civil e com a academia", fazer um estudo do futuro da Segurança Social, "a 30-50 anos".

“A questão é que quem tem hoje entre 40 e 55 anos receberá, se as regras se mantiverem, 40% a 45% do seu salário médio e isso é um valor que a preços de hoje é bastante baixo”, acrescentou.

Novo Banco é para vender

Questionado sobre a continuidade do actual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, o ministro das Finanças remeteu a decisão para mais próximo do final do actual mandato, em Junho, garantindo ainda que não discutiu o tema com o primeiro-ministro, nem em Conselho de Ministro.

Já sobre o Novo Banco, foi mais directo, referindo que, “se a oportunidade surgir, o mais normal será [o Estado] vender a sua participação”, acrescentando que “com 25% dificilmente controla a gestão”, afirmou Sarmento.

O fundo Lone Star, accionista que controla 75% do capital da instituição bancária, já informou o Ministério de que irá vender entre 25% e 30% da instituição. Os restantes 25% são directa e indirectamente detidos pelo Estado português.