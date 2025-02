Portugal derrota Bélgica e fica perto do Mundial de râguebi de 2027

A selecção nacional de râguebi confirmou o favoritismo frente aos belgas e pode garantir na próxima semana uma inédita segunda presença consecutiva num Campeonato do Mundo.

A exibição foi quase sempre muito cinzenta, mas o mais importante foi conseguido: Portugal derrotou, neste sábado, no Estádio do Restelo, a Bélgica, por 40-30, garantindo um ponto de bónus ofensivo que coloca os “lobos” muito perto de conseguirem uma inédita segunda presença consecutiva num Campeonato do Mundo de râguebi. Numa fase de qualificação de apenas três jogos, a selecção portuguesa pode carimbar o passaporte para o Austrália 2027 se, no próximo fim-de-semana, derrotar a Alemanha.

Apesar de no ano passado Portugal ter perdido na Bélgica, no primeiro jogo pós-Mundial 2023, a equipa portuguesa era amplamente favorita contra um rival que está 12 lugares atrás no ranking da World Rugby. E o início da primeira parte parecia indicar que o arranque da qualificação seria um banquete para os “lobos”.

Com apenas 89 segundos disputados, uma excelente iniciativa do abertura Joris Moura garantiu o primeiro ensaio português e, meia dúzia de minutos depois, uma boa combinação entre Samuel Marques e Tomás Appleton permitiu que Rodrigo Marta marcasse novo ensaio, colocando o placard no minuto 8 em 14-0.

A forma fácil como Portugal entrou na partida acabou por virar-se contra a selecção nacional. Embora a Bélgica mostrasse sempre algumas limitações técnicas, num ápice os “black devils” marcaram 13 pontos – um ensaio e uma penalidade -, aproveitando uma enorme apatia portuguesa, colocando o resultado num surpreendente 14-13.

O susto serviu para voltar a acordar os “lobos”. Com Samuel Marques novamente em destaque, Vincent Pinto fez o terceiro ensaio aos 27’, e, sete minutos depois, um enorme erro de um belga, que largou a bola em cima da sua linha de ensaio, foi bem aproveitado por Rebelo de Andrade, que fez o quarto toque de meta português (26-13), garantindo assim a conquista do ponto de bónus ofensivo.

Todavia, após um bom momento, seguiu-se novo adormecimento dos portugueses e, em cima do intervalo, a Bélgica reduziu a diferença após uma jogada dos seus avançados (26-20).

O filme dos segundos 40 minutos, acabou por não ser muito diferente da primeira parte. Com a vitória presa por uma margem curta, Portugal voltou a acelerar e, com alguma facilidade, Rodrigo Marta (47’) e Joris Moura (56’) fizeram o segundo ensaio no encontro, colocando a diferença nuns confortáveis 40-20.

O que se seguiu foi, no entanto, novo relaxamento português, o que permitiu que a Bélgica marcasse um ensaio e uma penalidade, que fixaram o resultado no final da partida em 40-30.

Após a partida, o neozelandês Simon Mannix admitiu alguma desilusão pela exibição dos “lobos”.

“Ficamos com o resultado e com os cinco pontos, mas temos de fazer muito melhor. Sabemos o que temos pela frente e teremos de nos sacrificar mais uns pelos outros. Estou um pouco desiludido, mas vamos trabalhar e na próxima semana estaremos melhor. Fomos macios e teremos de ser mais duros”, afirmou o seleccionador português.

Já o capitão de equipa Tomás Appleton, referiu que apesar de os jogadores não saírem “orgulhosos com a exibição”, saem “orgulhos com o resultado”: “Se conseguimos o ponto de bónus com a Alemanha, temos o mundial garantido.”