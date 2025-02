Nuno Borges salva o dia no Mónaco para Portugal na Taça Davis

Portugal entrou como favorito no play-off do Grupo Mundial I da Taça Davis, que decorre no emblemático Monte-Carlo Country Club, inaugurado em 1893. Mas logo no primeiro singular, a selecção do Mónaco mostrou que estava pronta para desafiar o favoritismo da equipa lusa e, apesar de Nuno Borges ter confirmado esse estatuto e empatado a eliminatória (1-1), adiou a decisão final para os singulares de domingo.

Coube a Jaime Faria (109.º) abrir a jornada, com uma derrota, por 6-4, 6-7 (5/7) e 6-2, frente a Valentin Vacherot (201.º), que vala mais do que o actual ranking indica.

A servir a 4-5, o número dois português cometeu duplas-faltas que comprometeram o set inicial e, no segundo set, voltou a sofrer um break quando serviu a 5-4, mas redimiu-se ao levar a decisão para o tie-break, onde esteve a perder por 1/5.

O tecto amovível foi fechado no segundo set, mas voltou a abrir para o set decisivo, que começou com novo break no serviço de Faria. O tenista luso não aproveitou os dois break-points de que dispôs e voltaria a ceder novamente o serviço no encontro concluído em duas horas e meia e em que os nove ases de Vacherot contrastaram com as 10 duplas-faltas de Faria.

A seguir, Nuno Borges (37.º) levou somente 51 minutos para vencer, por 6-3, 6-1, o monegasco Benjamin Balleret, de 42 anos e sem ranking, que se reformou em 2016, mas a selecção voltou a chamá-lo no ano passado.

O último tenista português a ganhar a Balleret tinha sido, em 2013, Rui Machado, actual capitão da selecção que confirmou a decepção pela derrota cedida.

“Foi pena não termos conseguido o primeiro ponto do dia. Penso que faltou experiência para gerir algumas situações durante o primeiro jogo”, resumiu.

Para o primeiro encontro de domingo, o único em que os monegascos têm um ligeiro favoritismo, Rui Machado vai voltar a apostar em Borges (134.º no ranking de pares) para fazer dupla com Francisco Cabral (59.º) para defrontarem os especialistas Romain Arneodo (71.º) e Hugo Nys (25.º). “No domingo, é dar tudo por cada ponto”, adiantou Machado.

A eliminatória poderá ficar decidida no encontro seguinte, que opõe Nuno Borges a Valentin Vacherot. Caso o resultado fique em 2-2, será Jaime Faria e Benjamin Balleret a decidirem qual a selecção a avançar para a eliminatória de acesso ao qualifying da Davis Cup Finals, que decorrerá em Setembro.