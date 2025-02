Nottingham e Nuno Espírito Santo na maior goleada da Premier League

Abriu com um autogolo e fechou com a estreia do internacional português Jota Silva a marcar na Premier League a maior goleada da temporada 2024-25 em Inglaterra.

Mais uma proeza a somar ao brilhante terceiro lugar do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo no campeonato... E uma resposta firme após a goleada sofrida na ronda anterior (5-0, com o Bournemouth).

Um pódio que a equipa do treinador português vai consolidando a cada jornada — o Manchester City segue em quarto a seis pontos, com um jogo a menos — ao ponto de Arne Slot, técnico do Liverpool e líder destacado da competição, ter alertado para o facto de o Nottingham dever ser considerado um candidato ao “trono” da Premier League, que os “reds” ocupam por direito próprio, com nove pontos de vantagem.

Frente ao Brighton, nono da tabela classificativa à partida para a 24.ª jornada, o Nottingham Forest colocou a fasquia das goleadas num nível poucas vezes superado na história da prova. Na verdade, em 32 edições, desde 1992-93 — após ter sido criada a 20 de Fevereiro de 1992 — apenas oito equipas (em 13 ocasiões) conseguiram superar a marca de 7-0, com Liverpool, Manchester United e Leicester no topo com triunfos de 9-0, o recorde da competição. Sublinhe-se, ainda, que desde Setembro de 2023 nenhuma equipa havia conseguido marcar mais do que sete golos, com o Newcastle na posse dessa marca, com um 0-8, em Bramall Lane, frente ao Sheffield.

No dia das mentiras

Quanto ao Nottingham Forest, pode parecer mentira, mas é preciso recuar a 1 de Abril de 1995 para encontrar o último jogo em que o bicampeão europeu (1978-79 e 1979-80) marcou sete golos numa partida. Nessa tarde da 34.ª ronda, em Hillsborough, perante 30 mil adeptos, o Nottingham bateu o Sheffield Wednesday por 1-7, com o lateral esquerdo Stuart Pearce — recordista de jogos (522) e quarto melhor marcador da história do clube (88) —, a inaugurar o marcador e Stan Collymore e Bryan Roy em destaque com dois golos cada. Triunfo que levou os “tricky trees” ao pódio e ao terceiro lugar final nessa época, até hoje o melhor registo na Premier League, só superado pelo título de 1977-78 e pelo segundo lugar no ano seguinte.

O vulcão de Auckland

Para dar maior expressão a este sucesso, Nuno Espírito Santo tem contado com a inspiração do internacional neozelandês Chris Wood, que aos 33 anos tem já o segundo melhor registo pessoal desde que chegou ao futebol inglês, em 2008. Depois de West Bromwich, Barnsley, Brighton,Birmingham, Bristol, Millwall, Leicester, Ipswich, Leeds (30 golos em 2016-17), Burnley e Newcastle, o avançado entrou de novo em erupção.

Wood, nome que não podia “casar” melhor com Forest, cresceu junto a um vulcão extinto no maior parque de Auckland, o que não o impediu de explodir com o primeiro hat-trick da temporada (terceiro na Premier League) que já rendeu ao Nottingham Forest quase metade dos 40 golos da equipa na liga inglesa, somando 17 bolas no fundo das redes adversárias, registo que partilha com Alexander Isak (Newcastle) e é apenas superado pelos 21 golos de Mohamed Salah (Liverpool) — que bisou nesta ronda — e pelos 18 de Erling Haaland (Manchester City).

Mas nem tudo se resume a Wood. A este nível, só com um colectivo e um balneário unido se explica o trajecto dos homens da terra de Robin dos Bosques. Este sábado, o médio internacional inglês de ascendência jamaicana Morgan Gibbs-White assinou o 2-0 no dia em que cumpriu o 100.º jogo pelo Nottingham, onde, quis o destino, que reencontrasse Nuno Espírito Santo, que em 2017-18, no Wolverhampton, apostou num miúdo de 18 anos, promovendo-o a profissional.

