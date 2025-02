Gronelândia: o futebol adianta-se ao país

Depois de décadas a ser rejeitado pela UEFA, o território quer aderir à CONCACAF, que inclui as nações da América do Norte, América Central e Caraíbas.

Independência para a Gronelândia? É possível, desde que a maioria dos cerca de 57 mil habitantes do território assim o decidam. Gronelândia como parte dos Estados Unidos da América? Donald Trump, o recém-eleito presidente norte-americano, quer que isso aconteça – também quer mudar o nome do Golfo do México, tomar conta do Canal do Panamá e já disse que queria uma Faixa de Gaza preferencialmente sem palestinianos – o seu genro considera que aqueles terrenos à beira-mar têm potencial. Não é nada claro que a Gronelândia queira fazer parte dos EUA, mas o seu futebol quer fazer parte da América.