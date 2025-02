Um dos capítulos de Voando Sobre Um Ninho de Cucos, de Ken Kesey

Quando o nevoeiro se dissipa o suficiente para eu conseguir ver, estou sentado na sala de convívio. Desta vez, não me levaram para o Choque Laroque. Lembro-me que me tiraram da barbearia e me trancaram no Isolamento. Já não me lembro se comi ou não o pequeno-almoço. Provavelmente, não. Consigo lembrar-me dumas manhãs trancado no Isolamento e os negros a trazerem comida e mais comida — para mim, em teoria, mas eles comem tudo —, até que todos três se empanturram com o pequeno-almoço enquanto eu fico ali deitado naquele colchão a cheirar a mijo, a vê-los rapar os ovos mexidos com as torradas. Sinto o cheiro da margarina e ouço-os a tasquinhar as torradas. Noutras manhãs, trazem-me papa fria e obrigam-me a comê-la sem uma pitada de sal.

