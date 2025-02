Como o Spotify glorificou a escuta passiva e gerou uma enchente de artistas-fantasma

Uma aplicação que promete acesso a música que nem sequer imaginamos existir, mas que tem muito pouco interesse em que exploremos as nossas tendências mais aventureiras (porque sairmos da nossa zona de conforto sónico acarreta o risco de não gostarmos particularmente do que escolhemos ouvir, e portanto menos tempo com a aplicação aberta). Uma aplicação que prefere o ouvinte que se recosta àquele que tem iniciativa. Uma aplicação que prometeu uma mudança de paradigma na indústria musical, mas que se revela afinal pesadamente influenciada pelas grandes editoras: por controlarem uma fatia significativa do mercado, estavam numa posição de poder quando negociaram os primeiros acordos com a empresa, posição que se mantém. “Meet the new boss/ same as the old boss”, já cantava Roger Daltrey, dos The Who, em Won’t get fooled again.

