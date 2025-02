Depois da National Gallery of Art, também a Smithsonian faz marcha-atrás na diversidade

Ordem executiva de Trump que declarou “ilegais e imorais” as políticas de diversidade, equidade e inclusão obrigou as duas principais instituições culturais de Washington a fazer mudanças.

A Smithsonian Institution comunicou na terça-feira aos seus funcionários que vai encerrar o gabinete para as questões da diversidade. A decisão sucede à de outras organizações do governo federal dos Estados Unidos que já incorporaram a recente ordem executiva do Presidente Donald Trump banindo os programas de diversidade, equidade e inclusão da administração norte-americana, agora considerados “ilegais e imorais”

A organização vai também congelar as contratações federais e instaurar uma política de regresso ao trabalho presencial cinco dias por semana, de acordo com um email dirigido aos trabalhadores a que o Washington Post teve acesso.

Nesse email, o secretário da Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, descreve o encerramento do gabinete da diversidade como um “primeiro passo” para abordar a nova política federal. O número de funcionários desta instituição público-privada que serão afectados não é claro.

O quadro de pessoal da Smithsonian inclui funcionários federais e outros funcionários em posições pagas por diversas fontes privadas. A suspensão das contratações decorre do "panorama orçamental incerto" para o ano fiscal que agora começa no que diz respeito à dotação federal e não afectará as outras posições nem as promoções internas, escreveu Bunch.

“Os nossos valores fundamentais de justiça e equidade para todos permanecem inalterados”, acrescentou o secretário da organização. O seu email também procura tranquilizar os funcionários quanto à determinação da Smithsonian para “continuar a usar todas as ferramentas à [sua] disposição no sentido de procurar e alimentar a excelência da [sua] força de trabalho" e a "exigir um ambiente de trabalho livre de todo o tipo de discriminação e assédio”.

Desde a tarde de terça-feira, os links para algumas páginas do site da Smithsonian sobre a sua política de diversidade desapareceram. A Smithsonian recusou comentar esta questão e Lonnie G. Bunch não se mostrou disponível para uma entrevista.

"Vamos encerrar o nosso Gabinete de Diversidade mas manteremos os nossos esforços para garantir a acessibilidade dos visitantes, pois servem uma função fundamental”, afirmou o porta-voz Philip Zimmerman num email enviado ao Washington Post.

A iniciativa Access Smithsonian, destinada a facilitar o acesso dos visitantes com incapacidades aos programas dos museus da Smithsonian, que tinha sido absorvida pelo gabinete para as questões da diversidade em 2022, vai ser retomada, sob a designação de “Acessibilidade para o Visitante”.

A decisão surge dias depois de a National Gallery of Art ter encerrado o seu gabinete para as questões da diversidade e redistribuído os funcionários que ali trabalhavam, à luz da ordem executiva emitida por Donald Trump. A galeria, que até aqui afixava no seu site os valores de “diversidade, equidade, acesso e inclusão”, substituiu a frase pela menção “acolhedora e acessível”. Na altura, Bunch disse aos empregados da Smithsonian que a instituição estava a avaliar as novas políticas da administração federal.

A Smithsonian Institution, que se auto-intitula “o maior complexo museológico, educativo e de investigação do mundo", inclui 21 museus e o Jardim Zoológico Nacional. Desde que assumiu a sua liderança, Bunch, que foi o primeiro director do Museu Nacional da História e da Cultura Afro-Americana, desenvolveu esforços para contar “a História americana completa” e apoiou a estratégia de conceder mais proeminência aos dois novos museus da instituição, focados na história das mulheres e na história da cultura latina nos Estados Unidos. Foram instituídos pelo Congresso no final de 2020, e as diligências para a sua abertura integral estão em curso.

Bunch reiterou essa mensagem no seu email de terça-feira. “Há muito que contamos as histórias e abraçamos as experiências de todos os americanos", escreveu, “e continuaremos a fazê-lo, em linha com a nossa missão”.

A Smithsonian foi criada pelo Congresso em 1846, após um cientista britânico ter legado o seu espólio ao Governo federal. A instituição, tutelada pelo Congresso, tem um orçamento federal de mais de mil milhões de dólares, mas não é considerada uma agência governamental tradicional. Funciona como um trust, com um conselho de dirigentes que inclui membros dos três ramos do Governo.

De acordo com o relatório anual de 2023, 53% do financiamento da Smithsonian provém de fontes federais, enquanto o resto resulta de contribuições, bolsas, doações e outras fontes.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post