Europa precisa de “acção urgente” para continuar livre de poliomielite

Os últimos meses de 2024 indicaram que nem tudo estava bem. Entre Setembro e Dezembro do ano passado foi detectada uma variante do vírus da poliomielite em cinco países europeus: Alemanha, Espanha, Finlândia, Polónia e Reino Unido. Há mais de 20 anos que a Europa está livre desta doença, mas estas detecções em amostras de esgotos desses cinco países criaram uma sensação de urgência nos responsáveis europeus de saúde que pedem agora uma “acção urgente” de vigilância e protecção face à hipótese de ressurgimento do vírus.

“Devemos fazer tudo o que pudermos para prevenir o reaparecimento de poliomielite nas zonas livres da doença”, sublinham Pamela Rendi-Wagner, directora do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), e Hans Kluge, responsável do Gabinete da Organização Mundial da Saúde para a Europa. “A poliomielite pode estar esquecida por muitos, mas não desapareceu, e continua a ser um risco para as pessoas não-vacinadas na Europa e no resto do mundo”, escrevem num editorial publicado na revista científica Eurosurveillance esta quinta-feira no qual pedem “acção urgente”.

Entre os recados deixados aos países europeus está a necessidade de manter uma elevada taxa de vacinação das três doses contra a poliomielite (acima dos 90%), de criar planos de resposta a nível nacional, alertar os profissionais de saúde locais e ter uma vigilância local, por exemplo com amostras aos esgotos, reforçada. Todas estas tarefas devem ser cumpridas pelas entidades de saúde locais, embora a vacinação seja o principal mecanismo de travar o vírus.

Em Portugal, a vacina faz parte do Programa Nacional de Vacinação e é administrada na infância. Tal como boa parte da Europa Ocidental, temos mais de 95% da população coberta por esta vacina contra a poliomielite, segundo os dados do ECDC para 2023. Abaixo dos 90% pedidos pelas autoridades de saúde europeias estão seis países da União Europeia: Áustria, Eslovénia, Estónia, Lituânia, Polónia e Roménia.

A avaliação de risco de infecção e doença grave, por parte do ECDC, mantém-se muito baixa para quem tem a vacinação em dia. No entanto, para quem não está vacinado, a probabilidade de doença é moderada – e em áreas de baixa taxa de vacinação o risco também é moderado.

O ECDC aconselha também a que haja uma prioridade na oferta de vacinação às populações migrantes, cujo histórico de vacinação pode ser desconhecido e a oferta de imunização no país de origem não existir.

Até ao momento, não houve nenhum caso de infecção em humanos, no entanto a detecção da variante cVDPV2 em águas residuais europeias pode ser indicativa da circulação do vírus. A variante em causa está associada a comunidades com uma baixa cobertura vacinal. O maior receio actual é que este vírus circule entre crianças não vacinadas e adquira mutações que o torne tão perigoso como a variante original, por exemplo.

A poliomielite é uma doença viral que pode invadir o sistema nervoso e conduzir à paralisação dos músculos responsáveis por nos fazer respirar. Cerca de uma em cada 200 crianças infectadas fica paralisada –​ e, entre as que ficam paralisadas, 20% morre. A doença é particularmente letal e infecciosa em regiões onde o acesso a água potável ou a higienização é escasso. Na Europa, não há casos desde finais de 1998.