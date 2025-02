Portugal pôs a emergência climática na lei há três anos, mas medidas continuam adiadas

Leia mais sobre os três anos da Lei de Bases do Clima

Nos últimos anos, emergência climática agudizou-se a um ritmo assustador. Em sentido contrário, a Lei de Bases do Clima (LBC), que proclamava como principal propósito responder a esta crise, avança a passo de caracol. Passaram três anos da legislação criada com o reconhecimento de “uma situação de emergência climática”, mas falta a urgência politica em executá-la. O ministério do Ambiente e Energia garante que o cumprimento da lei está em curso.

A proposta aprovada no Parlamento em Novembro de 2021, com o voto contra da Iniciativa Liberal e a abstenção do PCP, estabelecia como um dos principais objectivos que Portugal possa ser neutro em emissões carbónicas em 2045, antes da meta estabelecida de 2050.

Na altura, foi esse pressuposto da lei que foi chamado aos títulos das notícias publicadas sobre este marco legislativo que colocava Portugal como líder no combate às alterações climáticas. No passado mês de Dezembro, o Parlamento aprovou a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC 2030) que traça o aumento da quota de energias renováveis para se alcançar a neutralidade climática até 2045. A meta de 2045 continua a valer, mas até hoje não foi oficializada pelo Governo.

Esta semana, com o terceiro aniversário da lei à porta, o Parlamento tentou dar alguma prova de vida do diploma e analisou algumas propostas sobre temas que estão previstos nesta legislação por cumprir, como a moratória à mineração do mar profundo ou o estatuto de refugiado climático.

Orçamento com perspectiva climática

Nas propostas do PAN, Livre e PS para o plenário desta quinta-feira havia ainda uma medida aparentemente “protocolar”, mas que poderá fazer muita diferença: a adaptação da Lei de Enquadramento Orçamental ao disposto na Lei de Bases do Clima.

A aprovação desta medida pode significar que o próximo Orçamento de Estado para 2026 passe a ter em conta a emergência climática e tenha que espelhar todas as estratégias e medidas previstas na LBC, algo que ainda não aconteceu até agora. Ou seja, este passo pode assegurar que a política climática é uma prioridade integrada no núcleo da programação económica do país.

O Conselho para a Acção Climática é o órgão mais fundamental desta lei. É desastroso que ainda não tenha sido criado Francisco Ferreira, Zero

O PAN e o PS apresentaram requerimentos para que as suas iniciativas de alterações à Lei de Enquadramento Orçamental baixassem a comissão, sem votação, por um prazo de 90 dias, com ambos os pedidos a serem aprovados.

Conselho para a Acção Climática por criar

A Lei de Bases do Clima, que entrou em vigor em Fevereiro de 2022, trouxe uma série de instrumentos e obrigações a cumprir em Portugal, com um calendário definido e muita ambição. Mas, já diz o ditado, “olha para o que eu digo e não para o que eu faço”. Muitas das promessas da lei estão por cumprir. Entre elas, o órgão que servirá de base fundamental a muitas das estratégias e instrumentos anunciados no diploma: o Conselho para a Acção Climática.

“O Conselho para a Acção Climática é o órgão mais fundamental desta lei, é um dos pilares. É desastroso que ainda não tenha sido criado”, reage Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero e professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Insistindo que este conselho é “um alicerce crucial de avaliação, interacção e interligação” de toda a política do clima no país, Francisco Ferreira não encontra nenhuma justificação razoável para uma espera de três anos. “Ou tenho essa urgência, ou não tenho. Parece-me óbvio que não há essa urgência”, conclui, admitindo como explicação pela demora que este vazio garante, convenientemente, que “continua assim adiada uma série de escrutínio, acção e resposta”.

Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) e que deverá ter lugar no futuro Conselho para a Acção Climática quando este for criado, também não esconde a desilusão. “É surpreendente que nada disto esteja em funcionamento, sobretudo nesta altura em que a crise climática se agrava e num contexto mundial que não favorece a transição energética”, diz, acrescentando que “de nada serve fazer uma lei só por causa do articulado e para ficar bem na fotografia”.

Governo mais optimista

A perspectiva do ministério do Ambiente e Energia (Maen) é bem mais optimista, ainda que não fuja ao reconhecimento dos atrasos na entrada em vigor das disposições previstas na lei. “Se fizermos uma análise artigo a artigo da Lei de Bases do Clima, há um cumprimento muito alargado das múltiplas disposições, estando o governo empenhando em concretizar os pontos em atraso”, refere o Maen, numa resposta ao PÚBLICO por email.

Exemplos? “No final de 2024 foi aprovada a revisão do PNEC 2030 tendo sido assumida uma meta de redução de emissões de 55% e um aumento do peso das energias renováveis no consumo final bruto de energia que passou para 51%”.

O Maen sob a tutela da ministra Maria da Graça Carvalho destaca também que “está em revisão o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050”. A agenda, garante o Governo, prevê ainda que “em breve será iniciada a revisão da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), tendo já sido realizada uma reflexão entre diversos organismos públicos por forma a garantir a devida articulação deste instrumento chave com outras disposições da LBC, como o planeamento sectorial, regional e municipal”.

Não há vitórias?

O balanço da Zero sobre a Lei da Bases do Clima vai além do desalento sobre a adiada criação do Conselho para a Acção Climática. Há, defende a associação, vitórias e falhanços a assinalar.

Os municípios estão há muito empenhados no combate aos efeitos das alterações climáticas e em tornar os seus territórios mais sustentáveis Luísa Salgueiro, ANMP

Vitórias? “A Lei de Bases do Clima veio reconhecer oficialmente a situação de emergência climática e apresentou um leque de inovações, posicionando Portugal como um dos países líderes no combate às alterações climáticas do ponto de vista legislativo, o que, por si só, já é louvável”, refere a Zero. Mas quanto às vitórias estamos conversados. “Já passaram três anos desde a sua entrada em vigor e quase nada foi alcançado.”

Entre os incumprimentos, a associação destaca a ausência dos Planos Municipais e Regionais de Acção Climática (Artigo 14.º); a Estratégia Industrial Verde (Artigo 68.º); os planos sectoriais de mitigação e de adaptação às alterações climáticas para os sectores considerados prioritários (Artigo 74.º) e o relatório de avaliação inicial de impacte climático legislativo (Artigo 75º). “Todas estas medidas têm prazos específicos na própria lei para a sua execução, os quais estão ultrapassados há mais de um ou dois anos.”

O ministério, por seu lado, destaca os trabalhos em curso, em particular no que toca à elaboração dos planos sectoriais, “para os quais foram preparadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) orientações para a sua elaboração”. “Na vertente de mitigação, o PNEC 2030 garante agora uma base para uma abordagem mais consistente na elaboração dos planos sectoriais de mitigação das alterações climáticas, actuando inclusivamente por si só como plano para o sector da energia”, descreve o Maen.

Planos municipais em curso

A Lei de Bases do Clima previa que os Planos Municipais de Acção Climática deveriam ser elaborados no prazo de dois anos após a entrada em vigor da lei, isto é, até 1 de Fevereiro de 2024. Porém, segundo a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), “durante muito tempo houve uma completa ausência de directrizes específicas para a elaboração destes planos, uma vez que somente em 2024 a APA veio disponibilizar as orientações para a sua elaboração”.

Luísa Salgueiro, presidente da ANMP, garante ao PÚBLICO que “os municípios estão há muito empenhados no combate aos efeitos das alterações climáticas e em tornar os seus territórios mais sustentáveis, nomeadamente intervindo nos desafios que são colocados ao nível do sector energético, da neutralidade carbónica, da mobilidade, do uso dos solos, da gestão das águas e dos resíduos, da conservação da natureza, da segurança de pessoas e bens e da fixação das populações, entre outros”.

“Apesar destas circunstâncias [demora na comunicação de directrizes] e da complexidade do processo, uma vez que se exigem recursos técnicos especializados e recursos financeiros consideráveis, nem sempre disponíveis, em particular em municípios de menor dimensão, salienta-se que os municípios têm feito um esforço considerável para concretizar o planeamento numa área tão fundamental como esta”, responde a autarca de Matosinhos.

Orçamento de carbono

Os orçamentos de carbono, outra das medidas previstas na lei, foram postos em consulta pública apenas em Dezembro de 2025. “Com um longo atraso”, assinala a Zero, acrescentando que “resta agora saber quanto tempo demorará a publicação da sua versão final, visto este ser um dos dispositivos que também estão pendentes de parecer por parte do Conselho para a Acção Climática”. O tal que ainda não existe.

A LBC refere especificamente que o Governo deveria ter elaborado os orçamentos de carbono para o período de 2023-2025 e para o quinquénio de 2025-2030 “no prazo de um ano após a entrada em vigor” do diploma. Ou seja, recorda-se, em 2023. A medida chega com dois anos de atraso e com lacunas na sua devida aplicação, uma vez que devia por exemplo, ter sido objecto de um parecer do CAC.

Por outro lado, o documento sobre os orçamentos de carbono que esteve em consulta pública define que que “a avaliação do progresso alcançado será publicada no Portal da Acção Climática” — um site também previsto na Lei de Bases do Clima que até hoje não foi lançado”, nota a Zero.

Rumo ao fim dos combustíveis fósseis ?

Há mais buracos por preencher na LBC. Falta, por exemplo, apresentar a chamada Estratégia Industrial Verde que pretendia “alinhar o desenvolvimento industrial e económico com as metas climáticas e os valores ambientais e sociais promovendo a inovação, a redução de emissões e competitividade no contexto das políticas europeias”.

A Lei de Bases do Clima estabelece também que a partir de 2035 — daqui a 10 anos — não possam ser vendidos carros “movidos exclusivamente a combustíveis fósseis”. “A partir de 2040, será [ou seria?] também proibida a utilização de gás natural para produção de electricidade”, defende-se ainda.

Quanto a este tema, o ministério argumenta que “o Governo tem vindo a dar passos graduais no sentido da descarbonização dos transportes e do fim da subsidiação aos combustíveis fósseis, por exemplo por via da actualização da taxa de carbono e da subida do ISP em sede OE 2025, ficando ainda previsto o fim do mecanismo de gasóleo profissional extraordinário”. “Em paralelo têm sido dados vários apoios aos transportes público e à mobilidade sustentável”, defendem.

O diploma prometia também fixar por acto legislativo as metas nacionais de redução de emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e obrigar o Governo a produzir um relatório anual sobre o estado do clima, a olhar a despesa pública do ponto de vista do seu impacte climático. Nenhum dos pontos foi cumprido ainda.

Esta era a lei que reconhecia diferentes agentes da acção climática, incluindo os cidadãos, e que prometia colaboração, envolvimento e compromisso. Esta é a lei que, passados três anos da sua entrada em vigor, está por cumprir.