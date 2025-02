Parlamento vai ter de mudar a lei para criar Conselho para a Acção Climática

Parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República sugere um “sorteio”, enquanto solução ad hoc, para resolver o problema do número insuficiente de mulheres no conselho.

O que faltou para criar o Conselho para a Acção Climática? Três mulheres. Este foi o mais recente entrave à criação de um dos principais instrumentos para cumprir a Lei de Bases de Clima, promulgada ainda no tempo do Governo de António Costa. O processo continua emperrado e agora espera uma proposta de alteração legislativa que, segundo uma decisão na conferência de líderes do Parlamento, o deputado Pedro Delgado Alves deveria apresentar no início deste ano. Mas o deputado do PS não quer falar no assunto.

Em Novembro de 2024, o presidente da Assembleia da República avisou que faltavam mulheres para garantir a paridade neste órgão independente, que deverá ser composto por 17 pessoas e que tem diversas competências e responsabilidades transversais aos vários domínios da lei do clima.

José Pedro Aguiar-Branco recebeu uma proposta onde constavam apenas cinco mulheres indicadas e considerou que a situação “violava ostensivamente a lei” que define que a composição deste órgão não pode integrar menos de oito elementos de cada sexo. Pediu então um parecer à PGR com carácter de urgência. O parecer chegou e foi discutido numa conferência de líderes em Dezembro de 2024.

Sorteio enquanto não há clarificação

A acta deste encontro refere que a, dada altura, a discussão entre os líderes dos grupos parlamentares “prosseguiu fazendo referência à recepção do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (CCPGR), relativamente à questão que lhe tinha sido colocada relacionada com o cumprimento da regra de paridade constante da lei sobre a designação dos membros para o Conselho para a Acção Climática (CAC), que foi distribuído”.

Segundo o mesmo documento: “O CCPGR considerava que existiam lacunas na lei e recomendava a alteração da mesma para clarificar a questão para futuro. Nesse sentido, o presidente da Assembleia da República chamou a atenção para a necessidade de se decidir como resolver o impasse actual, não lhe parecendo aceitável não constituir o CAC até à alteração da lei. Sublinhou que o CCPGR fez a sugestão de um sorteio enquanto solução ad hoc."

O deputado Pedro Delgado Alves “considerou que a solução proposta pelo CCPGR era original, mas não era a mais curial” (sensata), refere o documento, acrescentando que o deputado do PS defendeu que, com algum tempo, poderia apresentar-se uma alteração legislativa na lei em causa e, no limite, admitiu que, se todos os grupos parlamentares estivessem de acordo, “poderia até fazer-se uma proposta que harmonizasse disposições semelhantes sobre designações para órgãos externos”.

Proposta ainda por fazer

Alcançado esse acordo, foi proposto ao deputado Pedro Delgado Alves que “fizesse circular uma proposta entre todos, para efeitos de ponderação, no início do novo ano”. Aguiar-Branco terá, nessa conferência de líderes, salientado que não se podia desvalorizar a importância do CAC e se deveria tentar agendar esta alteração legislativa para o início do ano.

O assunto do CAC volta a ser referido na súmula conferência de líderes realizada esta quinta-feira. “Em relação ao Conselho para a Acção Climática, o deputado Pedro Delgado Alves recordou que a Assembleia da República tem de alterar a lei relativa à comissão independente de acompanhamento e fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública (CIMEC), razão pela qual ambos os temas poderiam, porventura, ser debatidos em conjunto.” Pedro Delgado Alves terá agora de fazer “chegar a cada um dos grupos parlamentares uma proposta de “diploma-chapéu”, para validação e consensualização, relativo aos órgãos externos à AR”.

Sobre o assunto, o deputado não quis falar ao PÚBLICO, que apenas obteve uma resposta da assessora do grupo parlamentar do PS referindo que Pedro Delgado Alves “está a trabalhar na proposta, mas neste momento não tem mais nada a acrescentar”. Portanto, resta esperar pela alteração da lei para evitar violar outra lei.

Zero teme o pior

Cansada de esperar, Susana Militão, da associação ambientalista Zero, teme o pior. “Se vamos avançar para uma alteração legislativa, podem ser mais meses de espera”, lamenta.

“Não se compreende este atraso, claramente não é uma prioridade. Esta é a base de toda a lei do clima”, sublinha a analista de políticas climáticas da Zero. “Se foi possível criar uma Agência para o Clima em tempo recorde, porque é que a criação de um órgão dependente da Assembleia da República está a ter esta demora constante?”

Para o Ministério do Ambiente e Energia, contudo, a Agência para o Clima é uma peça desta legislação. “A criação da Agência para o Clima reflecte a ambição em ter uma entidade mais robusta e capacitada neste âmbito, que terá também a seu cargo a gestão do Fundo Ambiental e de outros instrumentos. Esta entidade assumirá as competências que se encontravam na Agência Portuguesa do Ambiente, mas terá um âmbito mais alargado, permitindo uma melhor resposta ao disposto na LBC”, justificam.

Sobre a adiada criação do CAC, o ministério de Maria da Graça Carvalho limita-se a responder que “esta competência não está na esfera do Governo, sendo competência da Assembleia da República”.

Painel sobre adaptação sem reuniões

Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é uma das pessoas que deverão ter um lugar assegurado no futuro Conselho para a Acção Climática. Mas o que sabe do processo resume-se a “uma grande confusão”, que tem atrasado sucessivamente esta iniciativa. Para já, garante, não foi consultado nem convocado para nada.

O professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa lembra ainda que há poucos anos foi também criado um Painel Científico para a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, ao qual preside, e que funciona na dependência da Agência Portuguesa do Ambiente. Após um arranque com algumas reuniões agendadas, desde Fevereiro de 2024 que este painel não é chamado a pronunciar-se sobre nenhuma matéria. “Não sou eu que convoco as reuniões, é a APA”, justifica Filipe Duarte Santos.

A composição, organização e funcionamento do Conselho para a Acção Climática mereceram um diploma à parte, publicado em Diário da República em Agosto de 2023, determinando que este órgão deveria entrar em funções “com a entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação”. Ou seja, o Orçamento de Estado para 2024, o que significa que o CAC deveria ter sido criado em Janeiro de 2024.

O artigo que deu o nó

A missão do Conselho para a Acção Climática estava claramente expressa: “Zelar pelo cumprimento da Lei de Bases do Clima”. A sua natureza também: “O CAC é uma entidade de natureza consultiva, independente e especializada, que funciona junto da Assembleia da República (…) actuando com estrita isenção e objectividade.” Mais, trata-se de um órgão que “actua de forma independente” em obediência a critérios técnicos e científicos, “não podendo solicitar ou receber instruções da Assembleia da República, do Governo ou de quaisquer outras entidades públicas ou privadas”.

Foi o artigo 6.º que deu o nó. Na descrição da composição do CAC, há um ponto que determina que “a designação dos membros do CAC deve assegurar representação partidária, não podendo integrar menos de oito elementos de cada sexo”. No elenco que chegou em Novembro ao presidente da Assembleia da República, só estavam indicadas cinco mulheres. Aguiar-Branco considerou que o diploma “viola ostensivamente a lei”.

A opção seria mudar a composição, acatando a sugestão da PGR, que propôs que se pedisse às entidades que têm lugar no CAC a indicação de dois elementos (um do sexo masculino e outro feminino) e após essas propostas se avançasse para o “sorteio”, ou alterava-se a lei. Optou-se por mudar a lei, o que promete demorar.