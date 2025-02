Arrancam finalmente os trabalhos para Plano de Restauro da Natureza

Primeira reunião do grupo de trabalho para a elaboração do Plano de Restauro da Natureza teve lugar na sexta-feira, com anúncio de Plano de Acção Pro-Rios 2030.

Entrou finalmente em actividade o grupo de trabalho para a elaboração do Plano Nacional de Restauro da Natureza, cuja primeira reunião teve lugar na sexta-feira, presidida pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que anunciou o futuro “Plano de Acção Pro-Rios 2030”.

O processo poderá ser acompanhado através do Portal do Restauro da Natureza, que vai reunir informações sobre os avanços do plano. O prazo para a apresentação da proposta de Plano Nacional de Restauro da Natureza, que deve especificar objectivos para 2030, 2040 e 2050, é 18 de Agosto de 2026.

De acordo com um comunicado do ministério do Ambiente e Energia (Maen), Graça Carvalho destacou a importância deste plano como resposta à Lei Europeia do Restauro da Natureza, "uma iniciativa inovadora a nível mundial", que entrou em vigor em Agosto de 2024 depois de um percurso com vários obstáculos.

Este regulamento europeu, que deve ser seguido pelos Estados-membros, define metas ambiciosas, como a recuperação de pelo menos 20% das áreas terrestres e marinhas até 2030 e o restauro de todos os ecossistemas degradados até 2050. Em comunicado, o Governo descreve a Lei do Restauro da Natureza como “o maior compromisso ambiental da década”.

O grupo de trabalho, que foi anunciado a 25 de Outubro, é coordenado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), contando ainda com representantes de 20 entidades, como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Direcção-Geral do Território (DGT) e a Direcção-Geral de Recursos Naturais (DGRN), assim como representantes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). O grupo integra também “especialistas em economia ambiental e autarquias locais”, nota o comunicado do Governo.

Plano de acção para os rios

Uma das grandes apostas do ministério do Ambiente e Energia e matéria de restauro da natureza tem sido o processo de renaturalização e reabilitação de rios e ribeiras, com mais de 555 quilómetros a serem alvo de intervenção, de acordo com a tutela, “quase o dobro do valor imputado ao país no âmbito dos compromissos assumidos com a União Europeia”.

Na reunião do grupo de trabalho, a ministra Maria da Graça Carvalho afirmou que “Portugal está a antecipar-se quanto ao cumprimento de determinadas metas”.

Entre os exemplos apresentados pela ministra estão o estabelecimento de novas áreas marinhas protegidas - “só nos Açores, 30% do mar estará protegido” -, o pacote financeiro de mais de 20 milhões de euros para o combate à erosão costeira e a já referida reabilitação e renaturalização de rios e ribeiras.

No que toca ao financiamento para garantir a implementação do plano, a governante indica que o restauro de rios e ribeiras será financiado pelo Fundo Ambiental e Programa Operacional Sustentável 2030, “numa iniciativa inédita designada Plano de Acção Pro-Rios 2030”. O Maen, contudo, não avança mais informações sobre este plano de acção.

“Prioridade colectiva”

O Plano de Restauro deverá debruçar-se também sobre a recuperação de áreas florestais, assim como ambiente marinho. Em Novembro, aliás, dezenas de investigadores das áreas do mar e ambiente apelaram a que o plano nacional de restauro “não deixe o mar para trás” e seja desenvolvido de forma transparente, inclusiva e que “permita a participação pública informada e atempada”.

O Governo afirma que pretende “envolver toda a sociedade” no processo de elaboração deste plano para recuperar ecossistemas, procurando “garantir um trabalho coordenado e eficaz em todo o território nacional”. “O Plano de Restauro tem de ser uma prioridade colectiva”, nota a ministra Maria da Graça Carvalho, que terá reforçado na reunião, de acordo com o comunicado, que o plano deve ser “participado, envolvente, fundamentado e transparente”.

Além da criação do Portal do Restauro da Natureza, que vai permitir “acompanhar e dar transparência ao processo”, a ministra destaca ainda “a importância da Comissão de Acompanhamento” liderada pela investigadora Isabel Sousa Pinto, assim como da Rede de Conhecimento para o Restauro da Natureza, que contará com universidades e instituições de investigação.