Enoturismo continua sem legislação. “Tudo depende do governo”

A ausência de uma definição oficial de enoturismo, a falta de reconhecimento como actividade económica e de uma legislação específica foram os principais problemas apontados pela Associação Portuguesa de Enoturismo (APENO) na 4.ª edição do Encontro dos Profissionais de Enoturismo. O encontro aconteceu esta quinta-feira no hotel Sea View Business & Leisure, em Sines, e juntou profissionais de enoturismo e agências de viagens, numa parceria com a APAVT — Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.

Maria João de Almeida, presidente da APENO, já tinha partilhado antes do encontro um relatório sobre a “(des)organização do sector”, como lhe chamou, com os problemas identificados pela associação e as soluções apresentadas ao governo, em conjunto com a Abreu Advogados, que os ajudou a “pensar juridicamente”. “Na verdade, o enoturismo não existe, não tem um conceito oficial, não é considerado uma actividade económica, não tem legislação e esse é o trabalho que fizemos.”

A ex-jornalista e especialista em vinhos, com livros publicados nessa área mas também na do enoturismo, conta que a situação foi apresentada em Maio ao actual Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e que aguarda resolução. “Tudo depende da vontade do governo. O nosso trabalho está absolutamente feito.”

Segundo o relatório da APENO, a associação está a contactar o Instituto Nacional de Estatística (INE) desde Outubro de 2022 para a criação de uma sub-CAE (Classificação de Actividade Económica) de enoturismo. “Muitos foram os emails trocados com o INE, que sempre recusou o nosso pedido, que defende que o enoturismo, sendo uma sub-área do turismo, abrange actividades distribuídas por várias divisões da CAE, como alojamento, restauração, transporte e entretenimento, cada uma já classificada em grupos distintos”, refere a APENO. “Para o INE, a criação de uma subclasse específica violaria as regras de agregação, que exigem que todas as actividades de uma subclasse estejam dentro do mesmo âmbito de uma divisão existente.”

A APENO considera a decisão “injusta e desigual” e insiste que o enoturismo deveria ser tratado como outras actividades turísticas já integradas na CAE, como a “Organização de Actividades de Animação Turística” ou o “Turismo no Espaço Rural”.

Numa resposta conjunta ao PÚBLICO, o Ministério da Agricultura e Pescas e o Ministério da Economia / Secretaria de Estado do Turismo dizem encarar o enoturismo como “uma área relevante não só do ponto de vista agrícola, como do ponto de vista de atracção turística, com grande potencial de crescimento e desenvolvimento”.

Questionada sobre a atribuição de uma CAE, a tutela remeteu o assunto para o INE: “Esta é uma matéria que não depende de nenhuma destas duas áreas governativas, na medida em que essa competência está atribuída ao INE”.

Não houve resposta sobre a intenção do governo de definir um conceito oficial de enoturismo ou de elaborar legislação específica para regulamentar a actividade.

De acordo com a APENO, o seu número de associados cresceu 30% desde o ano passado. Luís Souto, o vice-presidente, sublinhou, em declarações ao PÚBLICO que 20% desses sócios não são produtores de vinho. “São hotelaria especializada, restauração especializada e agências de animação turística.” Daí que as estimativas da associação em relação à facturação do sector do enoturismo sejam de “800 milhões de euros” por ano, muito superiores às estimativas oficiais, de “240 milhões de euros”, diz o vice-presidente.

Lei é prioridade, diz APENO

Luís Souto considera a legislação do enoturismo uma prioridade, sobretudo numa altura em que “o enoturismo pode servir para converter o sector [do vinho], que começa a apresentar sinais preocupantes”, diz. E dá como exemplo da região do Alentejo, onde o enoturismo é uma aposta clara.

Durante o encontro, José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, reiterou que o enoturismo é a “aposta central do trabalho [da entidade] na região” e referiu a candidatura do Baixo Alentejo a Cidade Europeia do Vinho em 2026.

O impacto da inteligência artificial no enoturismo foi outro dos assuntos discutidos no encontro, com uma apresentação de Jorge Catalão Ramos, director executivo de negócios empresariais na Google Cloud, sobre a importância das ferramentas digitais para a modernização e internacionalização do sector. Vários participantes deram também a sua opinião sobre a “feira perfeita para o enoturismo”, já que o inquérito feito pela APENO junto de associados mostrou que tinham um interesse “muito reduzido” em participar em feiras de enoturismo.

A associação revelou ainda o seu plano estratégico para os próximos tempos, com uma aposta cada vez maior na internacionalização e no seu recém-lançado canal, Wine Tourism TV. O Prémio Nacional de Enoturismo, um dos principais eventos da APENO, acontecerá este ano a 30 de Maio em Nelas.