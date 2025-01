Costa Boal com mais vinha velha em Trás-os-Montes e hotel no Douro previsto para 2026

A Costa Boal Family Estates está a investir mais de 3 milhões de euros num hotel de quatro estrelas, com 16 quartos, na zona de Favaios, Alijó, que será a âncora do seu projecto de enoturismo no Douro. A nova unidade hoteleira tem abertura prevista para 2026 e permitirá criar oito a dez postos de trabalho. Enquanto isso, a empresa aumentou a sua área de vinha em Trás-os-Montes, com a aquisição de mais 10 hectares de vinha velha em Mirandela.

António Boal explicou à Lusa que são cada vez mais as pessoas que mostram interesse em saber mais sobre os processos de produção e que o projecto de enoturismo da Costa Boal pretende dar resposta a essa procura, que começa desde logo naqueles que estão ligados ao sector, nomeadamente donos de garrafeiras e outros empresários.

"Querem ver no local onde é que o vinho é produzido, de que parcela é que é, qual é o passo que está a ser feito, porque é que a poda se faz assim ou se faz estágio em barricas ou em inox", exemplifica António Costa Boal.

O empreendimento nascerá da reabilitação de um edifício de 1830 e ao hotel propriamente dito somar-se-á um restaurante, onde os hóspedes e visitantes poderão provar os vinhos Costa Boal com comida, em diferentes harmonizações, no fundo, onde farão "uma análise sensorial" diferente. Ao todo, o complexo turístico terá cinco hectares.

Com raízes no Douro que remontam a 1857, Cabêda, Alijó, a Costa Boal Family Estates tem vindo a estender-se para o Alentejo e para uma região vitivinícola mais jovem, a de Trás-os-Montes.

As vinhas velhas de Trás-os-Montes

Foi nessa região, um terroir que, segundo dados da Comissão Vitivinícola Regional, tem actualmente 11.010 hectares de vinha, que António Boal fez o último investimento. Em Mirandela, no distrito de Bragança, a empresa que lidera adquiriu mais 10 hectares de vinha velha, ou seja, cepas com mais de 65 anos, reforçando aquela que tem sido a aposta do empresário em Trás-os-Montes e que, de resto, é um dos cartões-de-visita da região.

O vinho que Boal fez com o antigo futebolista Costinha, o Segredo 6, nasceu precisamente de uma vinha velha, 3,5 hectares cujos frutos deram origem a um vinho lançado (em 2022) exclusivamente no formato magnum — a 600 euros cada garrafa — e que teve o condão de pôr meio Portugal a falar da Costa Boal.

Na mesma altura, o produtor lançava um vinho varietal (de uma só casta) de Tinta Gorda, uma raridade que as vinhas velhas que tem em Sendim — um hectare onde convivem cerca de 40 castas, algumas plantadas há 140 anos — permitiram engarrafar.

"Podemos ter uma Touriga Nacional ou Franca em vinhas plantadas há sete anos e dá muitas vezes um perfil igual ao Douro ou ao Alentejo. Praticamente, nada muda. Aqui, temos vinhos com identidade", observa António Costa Boal, que passa assim a ter 22 hectares de vinhas velhas na região transmontana.

O investimento permitirá ao produtor aumentar a sua produção de vinho da região em 25 a 30 mil garrafas, de referências que Boal posiciona como "vinhos premium". Com uma produção anual total de 40 mil garrafas, tudo vinho de vinhas velhas, António Boal passará a ser, nas contas do próprio, o maior produtor nacional de vinhos com esse perfil.

"As pessoas têm vindo a procurar vinhos com identidade. A própria região tem essas características. Não podemos estar junto ao Douro e produzir vinhos iguais. O vinho de vinhas velhas tem uma frescura e uma acidez muito própria e vincada", descreve Costa Boal.

Em Mirandela, na Terra Quente Transmontana, a vinha está situada a 300 metros de altitude. Em Sendim, Miranda do Douro, no planalto mirandês, a 500. Cotas em que as vinhas estão sujeitas a grandes amplitudes térmicas, influenciando positivamente a qualidade do vinho que delas se produz.

A empresa está também a apostar no olival e na produção de azeite de qualidade. Também no concelho de Mirandela, tem um hectare daquela cultura, que estima ter mais de 300 anos.