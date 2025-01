Empresa israelita terá espiado 100 jornalistas no WhatsApp

Quase 100 jornalistas foram alvo de um software de espionagem – conhecido como spyware – no Whatsapp. Um responsável da plataforma de mensagens do grupo Meta disse que a empresa israelita de spyware em causa, a Paragon Solutions, tinha como alvo muitos dos seus utilizadores, tendo o ataque visado também pessoas com outras profissões além dos profissionais da comunicação social. O funcionário disse na sexta-feira que o WhatsApp tinha enviado à Paragon uma carta de denúncia após o suposto ataque informático. Numa declaração, o WhatsApp disse que a empresa "continuará a proteger a capacidade das pessoas de comunicarem em privado".

A Paragon não quis comentar estas alegações. O responsável do WhatsApp disse à Reuters ter detectado um esforço para piratear cerca de 90 utilizadores da sua plataforma. O funcionário recusou-se a dizer quem, especificamente, era o alvo ou onde se encontrava geograficamente, dizendo apenas que os alvos incluíam um número não especificado de pessoas e de profissionais dos meios de comunicação social. Ele disse que o WhatsApp havia interrompido os ataques de hackers e encaminhou os alvos para o grupo canadiano de vigilância da InternetCitizen Lab.

O funcionário recusou-se ainda a discutir a forma como se apurou que a Paragon era responsável pela pirataria informática. Disse que as autoridades policiais e os parceiros do sector tinham sido informados, mas não quis entrar em pormenores. O FBI não respondeu de imediato a uma mensagem de pedido de comentário.

O investigador do Citizen Lab, John Scott-Railton, afirmou que a descoberta do spyware Paragon dirigido aos utilizadores do WhatsApp "é um lembrete de que o spyware mercenário continua a proliferar e, à medida que o faz, continuamos a ver padrões familiares de utilização problemática".

Os comerciantes de software de espionagem, como a Paragon, vendem software de vigilância topo de gama a clientes governamentais e, normalmente, apresentam os seus serviços como essenciais para combater o crime e proteger a segurança nacional. Mas esses instrumentos de espionagem têm sido repetidamente descobertos nos telefones de jornalistas, activistas, políticos da oposição e de pelo menos 50 funcionários dos EUA, o que suscita preocupações quanto à proliferação descontrolada da tecnologia.

A Paragon — que terá sido adquirida pelo grupo de investimento AE Industrial Partners (AE), sediado na Florida, no mês passado — tem tentado posicionar-se publicamente como um dos intervenientes mais responsáveis do sector. O site da empresa na Internet anuncia "ferramentas, equipas e conhecimentos com base na ética para combater ameaças intratáveis", e os meios de comunicação social que citam pessoas familiarizadas com a empresa afirmam que a Paragon só vende a governos de países democráticos estáveis.

Natalia Krapiva, conselheira jurídica sénior de tecnologia do grupo de defesa Access Now, disse que a Paragon tinha a reputação de ser uma empresa de spyware melhor, "mas as recentes revelações do WhatsApp sugerem o contrário". "Não se trata apenas de algumas maçãs podres — este tipo de abusos [são] uma característica da indústria comercial de spyware. "A AE não respondeu de imediato a uma mensagem de comentário.

Estes softwares usados para espionagem voltam a ser notícia depois de, em 2022, a polícia israelita ter sido acusada de usar o Pegasus, o programa de espionagem mais poderoso em todo o mundo, para espiar cidadãos. Esta ferramenta foi criada com o intuito de ajudar em casos de contra-terrorismo e criminalidade organizada grave, mas surgiram na imprensa o relato de vários casos de abusos deste programa.

Depois de Israel, as atenções viraram-se para os Estados Unidos. O FBI confirmou que teve acesso ao Pegasus, mas garantiu que não usou as funcionalidades desta ferramenta para espiar cidadãos norte-americanos.