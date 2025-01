Punhal encontrado junto a Odair Moniz sem impressões digitais ou vestígios biológicos suficientes para colher ADN

A arma que a PSP, no seu comunicado inicial, alegou ter sido empunhada por Odair Moniz a 21 de Outubro e que justificaria o recurso aos dois tiros fatais do agente Bruno Pinto nesse dia tem estado envolta em mistério e no meio de duas versões: a do polícia, arguido, que nega ter escrito no auto essa informação, e a da direcção nacional da PSP, que fez o comunicado. Agora, o despacho de acusação do Ministério Público de 29 de Janeiro afirma que o punhal não tinha nem impressões digitais, nem vestígios biológicos suficientes para obter um perfil de ADN.

Isto significa que, de acordo com o ex-director do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Duarte Nuno Vieira, é “complexo” acreditar que Odair Moniz estaria a empunhar o punhal quando foi abordado pela polícia. “A circunstância de não terem sido encontradas evidências, nomeadamente ADN e impressões digitais da vítima, torna complexa a aceitação da versão de que estaria a empunhar uma arma. Seria expectável que, mediante o empunhar de uma arma, ficassem vestígios biológicos na mesma. Se a arma fosse manipulada regularmente, tenderia a conter vestígios biológicos, como é lógico”, analisa ao PÚBLICO.

De acordo com o despacho, “nas imediações do local onde o corpo de Odair Moniz caiu, próximo da viatura que ali estava estacionada, e cerca de dois minutos após o corpo ter sido retirado, encontrava-se e foi apreendido um punhal com 25 cm de comprimento, 15 cm de lâmina serrilhada e cabo de 10 cm em plástico de cor preta, com as inscrições na lâmina "Macho””. O despacho esclarece: “O punhal mencionado não revelou quaisquer cristas dermopapilares e não tinha vestígios biológicos em quantidade suficiente para obter um perfil de ADN.”

​A 19 de Dezembro o MP extraiu certidão para uma investigação sobre o auto de notícia, pois detectou “incongruências e inexactidões”. Refere a existência de suspeitas de que o auto não terá sido feito pelo arguido, já que “o mesmo terá sido elaborado às 14h55 do dia 21 de Outubro de 2024”, quando a essa hora Bruno Pinto estava a ser “sujeito a interrogatório pela Polícia Judiciária”.

No comunicado que enviou a 21 de Outubro, a PSP justificava assim a morte de Odair Moniz nesse dia, na Cova da Moura: “Quando os polícias procediam à abordagem do suspeito, o mesmo terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca, tendo um dos polícias, esgotados outros meios e esforços, recorrido à arma de fogo e atingido o suspeito.” Dias depois, quando começou a ser veiculada a versão de que o agente dissera que não tinha visto Odair Moniz empunhar uma faca, a PSP reiterou o que afirmava no comunicado de dia 21 de Outubro.

Segundo o advogado do agente da PSP o seu cliente nunca escreveu no auto de notícia sobre o sucedido que aquele cidadão cabo-verdiano empunhava uma faca. Ricardo Serrano Vieira garante que foi o agente a redigir aquele documento e que “nunca foi referido que a vítima empunhava uma faca”.

A direcção nacional não fez comentários sobre o caso, justificando-se com o princípio de presunção de inocência, e não quis também fazê-lo sobre a certidão extraída.