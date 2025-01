Pelo menos cinco mulheres foram mortas desde o início de 2025

Já são pelo menos cinco as mulheres mortas por homens desde o início do ano, segundo um balanço feito pelo PÚBLICO a partir de notícias e comunicados da Polícia Judiciária (PJ). Contabilizam-se também quatro violações e dois abusos sexuais de menores.

Depois do duplo homicídio ocorrido em Sesimbra na passada quinta-feira, o número conhecido de mulheres mortas por homens este ano subiu para cinco. Em Almoínha, Sesimbra, num contexto de violência doméstica, um homem de 43 anos matou a sua companheira, de 45, e a enteada, de 17, com recurso a arma branca. O homem suicidou-se depois de cometer o crime, deixando como única sobrevivente a filha do casal, uma bebé de 16 meses.

No mesmo dia, morreu uma mulher no Hospital de Braga. A paciente, internada em oncologia, foi agredida no seu quarto, dias antes de morrer, por outro utente, também doente oncológico. O hospital já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Em contexto de violência doméstica, já tinham morrido duas mulheres. A 9 de Janeiro, um homem matou a mulher, no Barreiro, com recurso a uma tesoura, à frente dos dois filhos menores de idade, um de seis e outro de 14 anos. Dois dias antes, um octogenário matava a sua companheira, de 72 anos, em Lisboa, mas o homem só seria detido no dia 13.

A Polícia Judiciária deteve, também, um homem de 39 anos, a 10 de Janeiro. O residente no concelho de Santo Tirso foi detido por tentativa de homicídio qualificado e por crime de violência doméstica agravado. O suspeito teria uma relação de namoro recente com a mulher de 27 anos e, no decorrer de uma discussão, provocou ferimentos nos braços e pescoço da mulher com uma navalha.

Violações e abusos de menores

Desde o início do ano, foram comunicadas pela PJ as detenções de quatro homens por violações de mulheres ocorridas já este ano. Contudo, o número deverá ser bastante superior, já que se trata de um crime que, tradicionalmente, demora a ser denunciado. Segundo dados desta polícia, nos primeiros nove meses de 2024, foram registadas 555 violações. Nesse mesmo ano, mais exactamente entre os dias 1 de Janeiro e 15 de Novembro, foram assassinadas pelo menos 25 mulheres, 20 das quais vítimas de femicídio (mortes relacionadas com a violência de género), segundo as contas feitas pelo Observatório de Mulheres Assassinadas da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), a partir dos casos reportados pela comunicação social.

Já na altura, a presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), Sandra Ribeiro, enfatizava o elevado número de homicídios ocorridos em contexto de violência doméstica já anteriormente reportado às autoridades. "É um problema nacional gravíssimo e precisamos de uma mudança de narrativa colectiva para conseguirmos condenar de forma total e aberta este fenómeno que nos assola", declarou então.

No tocante a este mês de Janeiro, no dia 20 foi detido um homem de 56 anos, suspeito de violação praticada contra uma idosa, de 76 anos, em estado inicial de demência. O homem residia no mesmo prédio que a vítima e aproveitava-se do seu estado de vulnerabilidade e confusão mental para simular ajudá-la e, assim, constrangê-la a práticas sexuais.

Também por se aproveitar da situação de uma vítima fragilizada cognitivamente, um homem de 61 anos foi detido na passada segunda-feira. O cidadão estrangeiro é suspeito de ter violado uma mulher, de 24, com défice cognitivo e que se encontrava fora da instituição de acolhimento onde está internada.

No dia anterior, foi identificado e detido um homem de 36 anos, suspeito de violação na forma agravada contra uma cidadã estrangeira. A vítima, que exerce prostituição, terá sido agredida e coagida a práticas sexuais depois de um desentendimento com o homem sobre o tempo contratado e respectivo pagamento do serviço.

Esta quinta-feira, em Vila Real de Santo António, foi detido um homem de 39 anos suspeito do mesmo crime. A vítima, de 34 anos, terá demonstrado o desejo de terminar a relação descomprometida com o homem e, depois, terá sido atraída para uma habitação controlada pelo agressor, onde foi sujeita a agressões e violência sexual durante várias horas.

Os crimes não são somente cometidos contra mulheres adultas. Dia 18 de Janeiro, foi detido um homem de 57 anos por fortes indícios de ter praticado crimes de abuso sexual contra uma criança de 12 anos. No dia 20, um suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, de 14 anos, teve o mesmo destino.

Em 2024, a Polícia Judiciária registou 112 homicídios, o número mais alto na última década.